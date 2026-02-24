Fuerza Aérea realiza vuelos en CDMX previo al Día de la Bandera

GENERANDO AUDIO...

Fuerza Aérea Mexicana realizó vuelos previos a Día de la Bandera. Foto: Cuartoscuro

A través de sus canales oficiales, la Fuerza Aérea Mexicana informó que este lunes 23 de febrero, con motivo del Día de la Bandera, nueve aviones T-6C+ sobrevolares diferentes zonas de la Ciudad de México.

El sobrevuelo de los aviones son parte de los preparativos para la ceremonia del Día de la Bandera, la cual se realizará este martes 24 de febrero.

#FuerzaAéreaMx informa al público en general que, como parte de los preparativos de la ceremonia alusiva al “Día de la Bandera” prevista para el 24 de febrero de 2026 en la Capital del país, nueve aviones T-6C+ sobrevolaron distintos puntos del área metropolitana de la Ciudad de México.

Para este 24 de febrero, se esperan diferentes actividades oficiales, como la ceremonia donde la Fuerza Aérea Mexicana volverá a tener presencia.

Asimismo, tras el sobrevuelo previo al Día de la Bandera, la institución no reportó incidentes relacionados con las actividades realizadas en la Ciudad de México.

