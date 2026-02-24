Tras caída del “Mencho”, pasajeros de autobús narran odisea para llegar a CDMX

GENERANDO AUDIO...

El domingo pasado, la caída del “Mencho“ desató una ola de violencia con narcobloqueos y vehículos incendiados que afectó a pasajeros de autobuses rumbo a la CDMX. Viajeros que regresaban de Estados Unidos o transitaban por carreteras del país quedaron varados o cambiaron rutas ante el cierre de caminos.

En la Central de Autobuses del Norte, usuarios relataron miedo, retrasos y gastos extra por hospedaje. Al menos cuatro líneas suspendieron corridas a destinos como Tijuana, Matamoros, Arandas, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Acámbaro.

Viajeros afectados por bloqueos dan su testimonio

Yenith Rebolledo regresó por tierra tras cinco meses en Estados Unidos. Dijo que en Querétaro les informaron que no había paso hacia su destino y que muchos buscaron dónde quedarse. “Muy mal… veníamos con miedo”, contó.

Por su parte, Fernando salió de la capital el fin de semana. Tomó el viaje a las cuatro de la mañana. “Vienes nervioso… decían que estaban quemando camiones”, relató.

Mayte Guerrero señaló que permanecieron varados desde el día anterior. “Faltamos al trabajo… tenemos un familiar enfermo”, explicó. Agregó que su línea informó que no había salida hacia Acámbaro por la situación en Tierra Caliente.

Paola comentó que, al venir de la carretera de Querétaro, tuvieron que pagar hospedaje. Isaías Lobato dijo que se enteraron de que en Guadalajara “todo estaba muerto” y que, a medio camino, supieron que “volvió otra vez la violencia”.

Pasajeros, afectados directos tras los hechos violentos

La caída del “Mencho” generó una reacción violenta que, más allá de los enfrentamientos, impactó directamente a pasajeros y familias que quedaron atrapadas entre bloqueos, cancelaciones y temor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.