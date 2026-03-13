Viernes 13 con lluvias a lo largo del país por efecto del frente frío 40
A lo largo de este viernes 13 de marzo, el frente frío 40 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes en Yucatán, chubascos en Hidalgo y Estado de México, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
A su vez, la masa de aire polar asociada al frente, originará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Además, evento de “Norte” de fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del golfo de México, con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, la posible caída de nieve o aguanieve en la cima del volcán Pico de Orizaba. Finalmente, continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
¿Dónde lloverá este viernes 13 de marzo?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Posible caída de nieve o aguanieve
- Pico de Orizaba
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 13 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Sinaloa, Michoacán y Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 ° C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Querétaro y Ciudad de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posibles tormentas eléctricas
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y posibles chubascos. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
