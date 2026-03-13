Viernes 13 con lluvias a lo largo del país por efecto del frente frío 40

GENERANDO AUDIO...

Frente frío 40 provocará lluvias este viernes. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este viernes 13 de marzo, el frente frío 40 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes en Yucatán, chubascos en Hidalgo y Estado de México, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente, originará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Además, evento de “Norte” de fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del golfo de México, con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, la posible caída de nieve o aguanieve en la cima del volcán Pico de Orizaba. Finalmente, continuará la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿Dónde lloverá este viernes 13 de marzo?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Posible caída de nieve o aguanieve

Pico de Orizaba

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 13 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Sinaloa, Michoacán y Guerrero

Sinaloa, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Querétaro y Ciudad de México

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 30 a 50 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

de altura: golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posibles tormentas eléctricas

Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posibles tormentas eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y posibles chubascos. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

