“Tenemos dudas” sobre estadística de feminicidios: especialistas

Las cifras de feminicidio en México generan dudas entre especialistas, pese a que el Gobierno federal asegura que el promedio bajó a siete casos diarios. Investigadoras advierten que muchos asesinatos de mujeres podrían no estar clasificados correctamente en las estadísticas oficiales.

De acuerdo con datos citados durante la presentación del libro “Feminicidio: un asunto de seguridad pública y perspectiva de género”, en 2025 se registraron 721 feminicidios, pero también 2 mil 74 homicidios contra mujeres, lo que abre la pregunta sobre si todos los casos se investigan bajo el tipo penal correcto.

Especialistas cuestionan cifras de feminicidio en México

Eunice Rendón Cárdenas, especialista en seguridad ciudadana, señaló que las cifras oficiales generan interrogantes. Recordó que mientras el Gobierno presume un promedio de siete feminicidios al día, los datos deben analizarse con cautela frente a otros registros de homicidios de mujeres.

La autora del libro, Blanca Olvera Lezama, explicó que el año pasado todavía se estimaba un promedio de 10 asesinatos violentos de mujeres al día, por lo que la reducción reportada en las estadísticas despierta cuestionamientos.

Según la investigadora, una de las principales razones es la posible clasificación incorrecta de los casos. Explicó que muchos feminicidios comienzan con reportes de desaparición, pero posteriormente no siempre son reclasificados por las autoridades.

“La mayoría de los feminicidios empiezan con el reporte de una desaparición y muchas veces el Ministerio Público no los reclasifica a feminicidio, sino que lo deja en desaparición”, señaló Olvera Lezama. Esto, dijo, provoca que varios casos no aparezcan en las cifras oficiales del delito.

Proponen tratar el feminicidio como asunto de seguridad pública

Durante el análisis del libro, especialistas también plantearon que el feminicidio debe abordarse como un problema de seguridad pública, no solo como un delito que se castiga después de ocurrido.

Sarah Palma León, secretaria general de la Facultad de Derecho, explicó que este enfoque implica trabajar en la prevención y reconocer las fallas del sistema de justicia cuando exige “víctimas perfectas” para creer en ellas.

Entre las propuestas destaca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que todo asesinato violento de una mujer se investigue inicialmente como feminicidio. También se planteó crear el delito de tentativa de feminicidio.

Eunice Rendón añadió que este crimen rara vez ocurre de forma repentina. En muchos casos, explicó, existen antecedentes de violencia y señales de alerta que podrían permitir intervenir antes de que ocurra el asesinato.

