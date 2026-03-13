China en México advierte sobre espectáculo Shen Yun y su relación con secta prohibida Falun Gong

GENERANDO AUDIO...

La Embajada de China en México emitió una declaración pública en la que advierte sobre la naturaleza de las presentaciones de Shen Yun Performing Arts, espectáculo que tiene programadas funciones en México durante los meses de abril y mayo.

En el comunicado, la representación diplomática señaló que el espectáculo está vinculado con Falun Gong, organización que el gobierno chino considera una secta prohibida desde 1999, al señalar que sus actividades están prohibidas en ese país conforme a la legislación vigente.

China asegura que Shen Yun es una herramienta de propaganda

De acuerdo con la embajada, el espectáculo no debe entenderse únicamente como una presentación cultural, sino como un medio utilizado por el grupo Falun Gong para difundir sus ideas y ampliar su influencia.

La declaración sostiene que bajo la apariencia de un espectáculo artístico y cultural, las presentaciones buscarían promover mensajes vinculados con dicha organización.

Además, el comunicado menciona que en diversos países se han publicado reportes periodísticos sobre supuestas irregularidades dentro de la compañía, incluidas denuncias de exintegrantes relacionadas con condiciones laborales y control interno.

Embajada pide al público mexicano mantenerse alerta

La Embajada de China en México señaló que las presentaciones de Shen Yun se promocionan como espectáculos de cultura tradicional china, pero advirtió que, según su postura oficial, estas funciones distorsionan la cultura y tradiciones del país asiático.

En ese sentido, la representación diplomática pidió a los ciudadanos mexicanos analizar la información disponible y mantenerse atentos antes de asistir a este tipo de eventos.

Finalmente, la embajada reiteró su disposición de seguir trabajando con distintos sectores de la sociedad mexicana para fortalecer las relaciones entre China y México.

