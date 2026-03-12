¿Necesitas la CURP biométrica? Así puedes sacar tu cita en línea

GENERANDO AUDIO...

CURP biométrica servirá para trámites y servicios indispensables. Foto: Cuartoscuro

La CURP biométrica ya puede tramitarse mediante una cita en línea en el sistema de Renapo, donde se agenda la captura de datos como huellas, iris, fotografía y firma.

El trámite se realiza en oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo) y tarda alrededor de 15 minutos. Para obtener el documento, primero se debe reservar un espacio en el portal oficial.

¿Cómo sacar cita para la CURP biométrica en línea?

El proceso para agendar una cita se realiza con los siguientes pasos:

Entra al portal de citas: https://citas.renapo.gob.mx/citasrb/

https://citas.renapo.gob.mx/citasrb/ Busca la opción “Registro de datos biométricos para la CURP” .

. Valida tu correo electrónico y escribe la Captcha

Ingresa a tu correo para recibir un código de 6 dígitos

Escribe el código que te enviaron

Selecciona el estado y el módulo donde deseas realizar el trámite

donde deseas realizar el trámite El sistema mostrará los días y horas disponibles para agendar tu cita

Captura tus datos personales

Debes ingresar:

CURP tradicional

Nombre completo

Correo electrónico activo

El sistema enviará la confirmación a tu correo electrónico. No olvides imprimir o guardar el comprobante, ya que debes presentarlo el día de tu cita en el módulo asignado.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

El día de la cita debes presentarte 10 minutos antes con los documentos solicitados.

Para personas mayores de 18 años

CURP certificada

Identificación oficial (INE, pasaporte u otra emitida por autoridad)

En caso de naturalización o situación migratoria, se debe presentar el documento que lo acredite.

Para niñas, niños y adolescentes

Registro biométrico de los padres o tutores

CURP certificada

Documento de identificación, como: Pasaporte Credencial escolar Cartilla de vacunación Documento de servicio de salud

como:

¿Qué datos biométricos se registran?

Durante el trámite se capturan varios elementos de identificación para asociarlos a la CURP biométrica:

Las 10 huellas dactilares

Escaneo del iris de ambos ojos

Fotografía facial de alta resolución

Firma autógrafa digital

Estas medidas buscan aumentar la seguridad en los registros de identidad y reducir riesgos de suplantación.

