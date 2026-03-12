¿Necesitas la CURP biométrica? Así puedes sacar tu cita en línea

La CURP biométrica ya puede tramitarse mediante una cita en línea en el sistema de Renapo, donde se agenda la captura de datos como huellas, iris, fotografía y firma.

El trámite se realiza en oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo) y tarda alrededor de 15 minutos. Para obtener el documento, primero se debe reservar un espacio en el portal oficial.

¿Cómo sacar cita para la CURP biométrica en línea?

El proceso para agendar una cita se realiza con los siguientes pasos:

  • Ingresa a tu correo para recibir un código de 6 dígitos
  • Escribe el código que te enviaron
  • Selecciona el estado y el módulo donde deseas realizar el trámite
  • El sistema mostrará los días y horas disponibles para agendar tu cita

Captura tus datos personales
Debes ingresar:

  • CURP tradicional
  • Nombre completo
  • Correo electrónico activo

El sistema enviará la confirmación a tu correo electrónico. No olvides imprimir o guardar el comprobante, ya que debes presentarlo el día de tu cita en el módulo asignado.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

El día de la cita debes presentarte 10 minutos antes con los documentos solicitados.

Para personas mayores de 18 años

  • CURP certificada
  • Identificación oficial (INE, pasaporte u otra emitida por autoridad)

En caso de naturalización o situación migratoria, se debe presentar el documento que lo acredite.

Para niñas, niños y adolescentes

  • Registro biométrico de los padres o tutores
  • CURP certificada
  • Documento de identificación, como:
    • Pasaporte
    • Credencial escolar
    • Cartilla de vacunación
    • Documento de servicio de salud

¿Qué datos biométricos se registran?

Durante el trámite se capturan varios elementos de identificación para asociarlos a la CURP biométrica:

  • Las 10 huellas dactilares
  • Escaneo del iris de ambos ojos
  • Fotografía facial de alta resolución
  • Firma autógrafa digital

Estas medidas buscan aumentar la seguridad en los registros de identidad y reducir riesgos de suplantación.

