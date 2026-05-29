Viernes con una mañana fría, después del medio día cielo despejado y sin lluvias

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Se pronostica un ambiente cálido y alto índice de radiación UV. Foto. Cuartoscuro

El Valle de México tendrá una mañana fría con bancos de niebla en las zonas altas, pero se espera que la tarde sea cálida. Las autoridades meteorológicas informaron que este viernes 29 de mayo se mantendrán estas condiciones en la región central del país.

Después del mediodía se prevé un cielo mayormente despejado, ambiente caluroso con un alto índice de radiación ultravioleta y baja probabilidad de lluvia en la capital. El viento será de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.

Pronóstico del clima en CDMX y EdoMéx

El reporte oficial detalla que la Ciudad de México registrará una temperatura máxima estimada de 26 a 28 °C, mientras que la temperatura mínima oscilará entre los 11 y 13 °C. No se tiene contemplada la caída de lluvia en CDMX durante el transcurso de la jornada.

🌁🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas 👇 pic.twitter.com/E7h5dIt6y0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 29, 2026

Por otra parte, en Toluca, capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C. A diferencia de la capital, en territorio mexiquense sí existe probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas.

Las autoridades recomiendan a la población de ambas entidades tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura entre la mañana y la tarde, así como protegerse de los rayos del sol.

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