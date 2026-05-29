¡A marchas forzadas! Metro CDMX anuncia cierre de las estaciones Chabacano y Viaducto; así funcionará el servicio
La noche de este jueves, a través de su cuenta de X, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), Adrián Rubalcava, anunció nuevas modificaciones en el servicio de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.
De acuerdo con lo anunciado, a partir de las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo, y hasta el próximo jueves 4 de junio, la también conocida como Línea azul operará en dos tramos:
- Tasqueña a Xola
- Cuatro Caminos a Pino Suárez
Por lo tanto, Chabacano y Viaducto se unirán a San Antonio Abad como las estaciones en las que no se brindará servicio, por lo que no habrá descenso ni ascenso de pasajeros.
RTP apoyará en el tramo afectado
De igual forma, como lo anunció el Metro CDMX, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio gratuito en el tramo de Xola a Pino Suárez, en ambos sentidos.
Asimismo, las autoridades aseguraron que el próximo jueves 4 de junio, desde las 5:00 de la mañana, la Línea 2 operará con normalidad.
Por lo tanto, los usuarios que utilizan la Línea 2 del Metro CDMX deberán considerar estas modificaciones y tomar alternativas ante las remodelaciones que continúan a dos semanas del inicio del Mundial 2026.
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