¡A marchas forzadas! Metro CDMX anuncia cierre de las estaciones Chabacano y Viaducto; así funcionará el servicio

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Metro CDMX anuncia cierre total de Chabacano y Viaducto. Foto: Cuartoscuro

La noche de este jueves, a través de su cuenta de X, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), Adrián Rubalcava, anunció nuevas modificaciones en el servicio de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.



De acuerdo con lo anunciado, a partir de las 20:00 horas de este viernes 29 de mayo, y hasta el próximo jueves 4 de junio, la también conocida como Línea azul operará en dos tramos:

Tasqueña a Xola

Cuatro Caminos a Pino Suárez

El @MetroCDMX, en conjunto con @SOBSECDMX, informa que, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo se implementará un esquema especial de operación. La Línea 2 operará en dos circuitos:… pic.twitter.com/HHXyFduj6g — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 29, 2026

Por lo tanto, Chabacano y Viaducto se unirán a San Antonio Abad como las estaciones en las que no se brindará servicio, por lo que no habrá descenso ni ascenso de pasajeros.

RTP apoyará en el tramo afectado

De igual forma, como lo anunció el Metro CDMX, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio gratuito en el tramo de Xola a Pino Suárez, en ambos sentidos.

#AvisoMetro: Derivado de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, realizados por la @SOBSECDMX, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo y hasta el inicio del servicio del 4 de junio, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino… pic.twitter.com/PSe1WDM55r — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 29, 2026

Asimismo, las autoridades aseguraron que el próximo jueves 4 de junio, desde las 5:00 de la mañana, la Línea 2 operará con normalidad.

Por lo tanto, los usuarios que utilizan la Línea 2 del Metro CDMX deberán considerar estas modificaciones y tomar alternativas ante las remodelaciones que continúan a dos semanas del inicio del Mundial 2026.

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