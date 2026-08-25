Zona de baja presión tiene 90% de convertirse en ciclón; se esperan lluvias fuertes esta semana

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Lluvias intensas. Foto. Cuartoscuro.

Una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31, ubicada al sur de Michoacán, aumentó a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en siete días, informó este martes 25 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y, junto con otros fenómenos, favorecerá lluvias en distintas regiones de México durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, la zona de baja presión se localiza a mil 220 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 25 kilómetros por hora.

La combinación de la onda tropical 31, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y otros sistemas atmosféricos mantendrá condiciones para chubascos, lluvias fuertes y muy fuertes, algunas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

⚠️El #SMNmx mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano Pacífico.

Se prevé la formación de una tercera zona de baja presión al sur de #Guerrero y #Michoacán. 🌀 pic.twitter.com/e7iWnXSWEf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

¿En qué estados lloverá del 25 al 28 de agosto?

El pronóstico del SMN prevé varios días de lluvias en México. Estas son las entidades donde se esperan las precipitaciones más importantes:

Martes 25 de agosto

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Miércoles 26 de agosto

Para el miércoles, las lluvias más intensas se concentrarán en:

Lluvias muy fuertes:

Nayarit

Jalisco

Colima

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes:

Michoacán

Guerrero

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Jueves 27 de agosto

El jueves cambiará nuevamente la distribución de las precipitaciones.

Lluvias muy fuertes:

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Quintana Roo

Viernes 28 de agosto

Hacia el viernes, el pronóstico mantiene lluvias importantes en el Pacífico y el sur-sureste.

Lluvias muy fuertes:

Sinaloa

Oaxaca

Veracruz

Lluvias fuertes:

Baja California Sur

Sonora

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

En la Ciudad de México y el Estado de México se mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos durante los próximos días, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.

Martes 25 de agosto

Se espera cielo medio nublado a nublado. Por la tarde habrá ambiente templado y posibilidad de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 21 a 23 grados y habrá rachas de viento de hasta 45 km/h.

Miércoles 26 de agosto

Predominará el cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la posibilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima estimada para la capital será de 24 a 26 grados.

Jueves 27 de agosto

Durante la mañana se prevé ambiente fresco. Por la tarde aumentará la nubosidad y continuarán las lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, nuevamente con posibilidad de actividad eléctrica y granizo.

La temperatura máxima en la Ciudad de México podría alcanzar entre 26 y 28 grados.

SMN advierte por posibles inundaciones y deslaves

El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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