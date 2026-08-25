Zona de baja presión tiene 90% de convertirse en ciclón; se esperan lluvias fuertes esta semana
Una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31, ubicada al sur de Michoacán, aumentó a 40% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en siete días, informó este martes 25 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y, junto con otros fenómenos, favorecerá lluvias en distintas regiones de México durante los próximos días.
De acuerdo con el pronóstico, la zona de baja presión se localiza a mil 220 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 25 kilómetros por hora.
La combinación de la onda tropical 31, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y otros sistemas atmosféricos mantendrá condiciones para chubascos, lluvias fuertes y muy fuertes, algunas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¿En qué estados lloverá del 25 al 28 de agosto?
El pronóstico del SMN prevé varios días de lluvias en México. Estas son las entidades donde se esperan las precipitaciones más importantes:
Martes 25 de agosto
Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros:
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Veracruz
- Oaxaca
- Tabasco
- Chiapas
- Yucatán
Miércoles 26 de agosto
Para el miércoles, las lluvias más intensas se concentrarán en:
Lluvias muy fuertes:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes:
- Michoacán
- Guerrero
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Jueves 27 de agosto
El jueves cambiará nuevamente la distribución de las precipitaciones.
Lluvias muy fuertes:
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias fuertes:
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Quintana Roo
Viernes 28 de agosto
Hacia el viernes, el pronóstico mantiene lluvias importantes en el Pacífico y el sur-sureste.
Lluvias muy fuertes:
- Sinaloa
- Oaxaca
- Veracruz
Lluvias fuertes:
- Baja California Sur
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
En la Ciudad de México y el Estado de México se mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos durante los próximos días, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.
Martes 25 de agosto
Se espera cielo medio nublado a nublado. Por la tarde habrá ambiente templado y posibilidad de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.
La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 21 a 23 grados y habrá rachas de viento de hasta 45 km/h.
Miércoles 26 de agosto
Predominará el cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la posibilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura máxima estimada para la capital será de 24 a 26 grados.
Jueves 27 de agosto
Durante la mañana se prevé ambiente fresco. Por la tarde aumentará la nubosidad y continuarán las lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, nuevamente con posibilidad de actividad eléctrica y granizo.
La temperatura máxima en la Ciudad de México podría alcanzar entre 26 y 28 grados.
SMN advierte por posibles inundaciones y deslaves
El SMN advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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