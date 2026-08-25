SMN prevé lluvias en todo México este martes por la onda tropical 31 y el monzón

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Siguen las lluvias en todo México. Foto: Cuartoscuro

Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias este martes 25 de agosto. Si bien la onda tropical 30 dejará de afectar al país, la número 31, junto al monzón mexicano, provocarán estas precipitaciones, mismas que podrían alcanzar puntuales muy fuertes.

A su vez, la onda de calor mantendrá el termómetro rondando los 45 °C en el norte y noroeste del país. En Baja California y Sonora, se pronostica que este parámetro pueda superarse este martes.

¿Dónde lloverá este martes 25 de agosto?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

Coahuila

Tamaulipas

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 25 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chiapas Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec y la península Baja California

Golfo de Tehuantepec y la península Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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