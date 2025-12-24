Anuncian a los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025; ellos son los galardonados

GENERANDO AUDIO...

El premio es uno de los más altos reconocimientos en México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio a conocer a las y los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025, según se publicó este miércoles 24 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se mencionaron los nombres de José Agustín Monsreal Interián e Irma Palacios Flores, entre otros.

Dicho galardón significa el más alto reconocimiento de México a quienes con su obra y trayectoria, han hecho aportaciones trascendentales a la cultura en los campos de la lingüística y literatura; las bellas artes; la historia, ciencias sociales y filosofía; y las artes y tradiciones populares.

¿Qué se sabe del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025?

A través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Sistema de Apoyos a la Creación, para esta edición, fueron reconocidas cuatro personas en los distintos campos que contempla el premio.

El premio se divide en cuatro campos, en los que se reconoció a:

Campo I. Lingüística y Literatura, a: José Agustín Monsreal Interián

Campo II. Bellas Artes, a: Irma Palacios Flores

Campo III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, a: Mario Humberto Ruz Sosa

Campo IV. Artes y Tradiciones Populares, a: Catalina Yolanda López Márquez

Ganadores por campo del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025

Campo I. Lingüística y Literatura

El reconocimiento fue otorgado al escritor José Agustín Monsreal Interián, originario de Mérida, Yucatán, por su “devoto y minucioso cultivo de la lengua y la narrativa en México” a lo largo de más de 50 años.

Monsreal es considerado un autor fundamental de la literatura mexicana contemporánea, con una obra marcada por la observación de lo cotidiano, la brevedad narrativa y una sensibilidad poética distintiva.

Su labor también ha sido reconocida con múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Cuento de San Luis Potosí (1978), el Premio Antonio Mediz Bolio (1987 y 1996), y las más altas distinciones otorgadas por el estado de Yucatán: la Medalla Yucatán (1999) y la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” (2009).

Campo II. Bellas Artes

En este rubro, el premio fue concedido a Irma Palacios Flores, artista originaria de Iguala, Guerrero, por su trayectoria continua y una obra que, mediante una técnica depurada, transmite una mirada poética y conmovedora.

Su trabajo, con más de seis décadas de producción artística, ha contribuido de manera decisiva a ampliar las posibilidades del lenguaje pictórico en México, manteniendo la experimentación y la profundidad conceptual como ejes centrales de su creación.

Ha sido distinguida en numerosas ocasiones: Primer Lugar en la Primera Bienal de Pintura Rufino Tamayo (1982), Premio de Adquisición del Salón Nacional de Artes Plásticas (1985), la Beca Guggenheim (1986), la Medalla Bellas Artes (2022), entre otras.

Campo III. Historia, Ciencias Sociales y Filosofía

El galardón fue otorgado a Mario Humberto Ruz Sosa, investigador originario de Hunucmá, Yucatán, por su perfil interdisciplinario enfocado en el estudio del sureste mexicano y la cultura maya.

Gracias a una novedosa forma de estudiar los materiales consignados en tzeltal (y no su traducción al español), propuso una metodología que le facilitó plantear una suerte de “etnología histórica” para reconstruir los paisajes naturales y culturales de grupos sobre los cuales no existen crónicas.

Dado lo fructífera que se reveló esta metodología, fue y sigue siendo empleada por colegas y alumnos, en particular en casos en los que se carece crónicas u otros textos detallados.

Campo IV. Artes y Tradiciones Populares

En este campo, la distinción es para Catalina Yolanda López Márquez, originaria de Oaxaca de Juárez, por su labor en el rescate, conservación y difusión de las tradiciones populares de Oaxaca, con énfasis en la preservación de la grana cochinilla como patrimonio biocultural.

Desde muy joven, López Márquez ha dedicado su vida al estudio, enseñanza y aprovechamiento de este insecto prehispánico, impulsando procesos comunitarios de formación, conservación genética y difusión cultural, además de ser cofundadora del Museo Vivo de la Grana Cochinilla.

Entre otros reconocimientos ha recibido el Primer Lugar del Premio Nacional a las Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras (2008) y el reconocimiento Tesoros Humanos Vivos (2023).

El acuerdo en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025fue publicado este miércoles 24 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, el documento destaca que la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025, tendrá verificativo en la Ciudad de México.

