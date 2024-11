Lectores prefieren poemas hechos con inteligencia artificial a la poesía humana

Foto: Shutterstock//ilustrativa.

Un estudio realizado por la Universidad de Pittsburg demostró que las personas suelen preferir la poesía generada con inteligencia artificial a la creada por autores como Emily Dickinson o Shakespeare, así lo dieron a conocer en un artículo publicado en la revista especializada Scientific Reports el pasado 14 de noviembre.

De acuerdo con la investigación, dicha tendencia podría deberse a que los textos generados por IA continúan evolucionando y distinguirlos del contenido creado por humanos se ha vuelto cada vez más difícil.

“Al igual que las pinturas y los rostros generados por IA, los poemas generados por IA son ahora “más humanos que humanos”: descubrimos que los participantes tienen más probabilidades de juzgar que los poemas generados por IA son de autoría humana, en comparación con los poemas de autoría humana real“, dijeron los expertos.

También puede deberse a que, los lectores confunden la complejidad de los versos escritos por humanos con las incoherencias en las que a veces puede incurrir esta tecnología.

Según los expertos, se ha argumentado que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) no podrían generar poesía de alta calidad, ya que, se asegura que “la poesía depende de la creatividad y el significado, mientras que el texto generado por IA es inherentemente poco creativo y sin sentido”.

Los investigadores sugieren que los participantes prefirieron los poemas generados por inteligencia artificial porque eran más sencillos y accesibles que la obra de poetas destacados. Sin embargo, destacaron que esta asequibilidad de comprender los poemas generados por la IA, se entendía erróneamente como una indicación de que el poema había sido escrito por un humano, escriben los autores de la investigación.

¿Cómo fue posible saber esto?

Se realizaron dos experimentos en los que se recopilaron cinco poemas de cada uno de los diez poetas angloparlantes más conocidos, entre los que se incluyen: Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Samuel Butler , Lord Byron , Walt Whitman , Emily Dickinson, TS Eliot, Allen Ginsberg, Sylvia Plath y Dorothea Lasky.

También utilizando ChatGPT 3.5, se generaron cinco poemas “en el estilo” de cada poeta.

En el primer experimento, mil 634 participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de los 10 poetas, y se les presentaron 10 poemas en orden aleatorio: cinco poemas escritos por ese poeta y cinco generados por IA “en el estilo de” ese poeta.

Para cada poema, se preguntó a los participantes si pensaban que el poema fue generado por IA o escrito por un poeta humano.

En el segundo experimento, los expertos realizaron una tarea de evaluación cualitativa a 696 participantes a los que se les presentaron 100 poemas que incluían cinco poemas hechos por humanos y 5 generados por inteligencia artificial.

En el experimento se pidió a los participantes que evaluaran cada poema a lo largo de 14 dimensiones cualitativas. Se encontró que los poemas de inteligencia artificial eran valorados más favorablemente en cualidades como el ritmo y la belleza, lo que contribuía a su identificación errónea como escritos por humanos.

La intención de este experimento era mostrar que la poesía generada por IA ha alcanzado el nivel de las imágenes generadas por IA en evaluaciones de no expertos, lo que lleva a que las personas que no son expertas en poesía no puedan distinguir la escrita por humanos de los poemas generados por IA sin intervención humana o ajustes finos especializados.