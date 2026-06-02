MUNAL anuncia cierre temporal y suspende actividades hasta nuevo aviso

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MUNAL anuncia cierre temporal. Foto: Getty

La noche de este lunes 1 de junio, a través de su cuenta de X, el Museo Nacional de Arte de México (MUNAL) anunció que el recinto se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso.

🚨 Aviso importante 🚨



Por causas ajenas a este recinto, el MUNAL permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.



Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales, donde… pic.twitter.com/X50sg7xOEf — MUNAL (@MUNALmx) June 2, 2026

Además de anunciar su cierre temporal, el MUNAL ofreció disculpas a los usuarios y aseguró que la suspensión del servicio es por causas ajenas.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestros canales oficiales, donde compartiremos información sobre la reanudación de actividades.

MUNAL cancela eventos culturales por suspensión

Previo al anuncio de cierre temporal, el MUNAL había compartido la cartelera para el mes de junio, en la que lucen series de exposiciones, talleres, conferencias e inauguraciones, mismas que serán canceladas o pospuesta tras la suspensión del servicio.

¿Qué hacer en junio? 👀

¡Tu cita con el arte está en el MUNAL!



Te esperamos con una agenda llena de exposiciones, talleres, conferencias e inauguraciones especiales para todos los públicos ✨️



Consulta la cartelera completa:https://t.co/BG0LaV0h7y pic.twitter.com/urH2UEpUo8 — MUNAL (@MUNALmx) June 1, 2026

De este modo, el Museo Nacional de Arte de México (MUNAL) solicitó a los asistentes a estar al pendiente de sus canales oficiales, donde darán a conocer la reanudación del servicio. Sin embargo, no fueron anunciadas las causas del cierre temporal.

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