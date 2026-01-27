¡Orgullo mexicano! David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela por “El Ejército Ciego”

GENERANDO AUDIO...

David Toscana, Premio Alfaguara de Novela 2026 | Foto: X (@AlfaguaraES)

David Toscana, escritor mexicano de 64 años, es el ganador del Premio Alfaguara de Novela por “El Ejército Ciego“, que llegará a las librerías de todo el mundo el próximo jueves 26 de marzo, según anunció la editorial este martes.

Cabe destacar que el anuncio oficial corrió a cargo de Jorge Volpi, presidente del jurado y autor mexicano de obras como “Una novela criminal“, en un acto desde Madrid, España.

¿Por qué premiaron a David Toscana con el Premio Alfaguara de Novela?

A través de sus redes sociales, Alfaguara atribuyó el premio a que “el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

Por su parte, Jorge Volpi destacó que David Toscana se alejó de un relato histórico convencional para ofrecer “una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

Como parte de la recompensa por el Premio Alfaguara de Novela 2026, el mexicano recibirá 175 mil dólares, cifra equivalente a poco más de 3 millones de pesos mexicanos, y una escultura de Martín Chirino.

Cabe destacar que la editorial recibió mil 140 manuscritos, de los cuales 524 provieneron de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

“El Ejército Ciego”, la obra premiada del mexicano David Toscana

La novela “El Ejército Ciego” parte de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros.

Jorge Volpi destacó el hecho de que esta obra esté narrada en primera persona por Caro el escriba. Cabe destacar que el manuscrito fue presentado, precisamente, bajo el seudónimo de Caro el escriba.

Alfaguara confirmó que “El Ejército Ciego” se publicará oficialmente el 26 de marzo.

¿Quién es David Toscana?

David Toscana nació en Monterrey, Nuevo León, en 1961, de acuerdo con la agencia AFP, la cual destaca la popularidad de novelas como:

“Estación Tula” (1995)

“Santa María del Circo” (1998)

“El Último Lector” (2004)

Cabe destacar que sus obras han sido traducidas a 17 idiomas y, actualmente, vive en Madrid, España, lo que le permitió estar presente en la ceremonia de entrega que se llevó a cabo en el Palacio de Cibeles.

El neoleonés también ha recibido el Premio de Bellas Artes de Narrativa Colima en México; sin embargo, el propio Toscana aseguró que el Premio Alfaguara “es el que queremos (los autores)”.

El diario El País también precisa que el mexicano ha recibido el premio Xavier Urrutia y el Elena Poniatiwska, así como el premio Bienal Vargas Llosa.

Al respecto de “El Ejército Ciego”, el galardonado respondió a las alabanzas de Jorge Volpi explicó que, al escribir la novela no pensó “mucho en nuestra época”.

“Las novelas piensan por sí solas. Una vez que uno crea una alegoría, una metáfora, una historia, unos personajes y de algún modo te sustentas en las raíces clásicas de la literatura, la novela va a hablar por sí misma”. David Toscana

Toscana se une a una lista de escritores latinoamericanas distinguidos con el Premio Alfaguara, como:

La mexicana Elena Poniatowska (2001, “La piel del cielo”)

El argentino Tomás Eloy Martínez (2002, “El vuelo de la reina”)

La colombiana Laura Restrepo (“Delirio”, 2004)

El nicaragüense Sergio Ramírez (“Margarita, está linda la mar”, 1998)

El mexicano Jorge Volpi (“Una novela criminal”, 2018)

Cabe destacar que, el año pasado, el premio recayó en el argentino Guillermo Saccomanno y su obra “Arderá el viento”.

