“Ciudad sobre agua y tiempo”, inauguran muestra del Museo Soumaya Fundación Carlos Slim en CDMX

La exposición “Ciudad sobre agua y tiempo” del Museo Soumaya Fundación Carlos Slim fue inaugurada este viernes en el Atrio San Francisco, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

La muestra plantea una reflexión sobre la evolución de la CDMX y su vínculo con el agua, desde sus orígenes mesoamericanos hasta los retos ambientales que enfrenta en la actualidad.

“Ciudad sobre agua y tiempo” cuenta con más de 60 imágenes, representaciones 3D y mapas, que retoman 700 años de historia de los fondos artísticos y documentales de Fundación Carlos Slim.

La muestra también confronta la ciudad lacustre que existió con la urbe contemporánea, marcada por la desecación, el entubamiento y el consumo intensivo del agua.

Según Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Soumaya FCS, la exposición invita a repensar la responsabilidad ambiental, las formas de economía sostenible y la preservación de zonas chinamperas, más allá de un turismo responsable.

“Ciudad sobre Agua, Ciudad y Tiempo, nos lleva a esta confrontación entre esa ciudad que fue y que quizá no volverá con la que sí puede ser responsabilidad ambiental formas de economía responsables una zona chinampera que más allá de un turismo que debe ser responsable nos hace entender otras pautas”. Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Soumaya FCS.

Alfonso Miranda recordó que “sigue siendo una urbe de más de 20 millones de habitantes que sigue estando con sed una sed doliente una sed que muchas veces no se mitiga y otras nos ha sobresaturado, esta urbe que tantas veces se ha inundado”.

Imágenes aéreas y reconstrucciones en 3D de la urbe mesoamericana

La exposición integra imágenes aéreas, reconstrucciones tridimensionales y modelos 3D realizados por el documentalista y curador Andrés Semo García, ingeniero geomático, y el artista digital Thomas Kole.

Según Semo, la muestra documenta cómo la Ciudad de México se originó en el corazón de una cuenca con un complejo sistema lagunar conformado por cinco lagunas:

Las del norte, de carácter salino por el subsuelo texcocano

Las del sur, de agua dulce alimentada por manantiales

Hundimiento e inundaciones históricas de la Ciudad de México

Entre los contenidos destacados se encuentran planos que muestran el hundimiento de hasta 40 centímetros por año en Pantitlán, la zona con mayor subsidencia en la cuenca de México.

También se documentan episodios históricos como la gran inundación de 1629 (duró entre 36 y 40 horas), cuando el agua superó los dos metros de altura y la ciudad permaneció anegada durante cinco años. Otro caso es la inundación de 1865, con imágenes que muestran a la población cruzando calles sobre tablas, pagando 60 centavos por trayecto para no mojarse.

Asimismo, se presenta un listado completo de inundaciones desde Tenochtitlan hasta la más severa de 1629, así como registros fotográficos del hundimiento progresivo de la ciudad.

Recuperación del Canal Nacional y reconciliación urbana

La muestra también aborda la recuperación del Canal Nacional, interpretada como un acto de reconciliación entre la ciudad y una geografía que durante décadas fue negada.

Las obras cuentan con realidad aumentada mediante la plataforma de descarga gratuita de Infinitum, que permite a los visitantes profundizar en la relación histórica entre la ciudad y el agua.

Costo, horario y lugar de la muestra “Ciudad sobre agua y tiempo”

Costo: puede visitarse de manera gratuita

Horario: de lunes a domingo, de 09:00 a 20:00 horas

Lugar: Francisco I. Madero número 7, en el Centro Histórico de la CDMX. A un lado de la Torre Latinoamericana

