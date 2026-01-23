Hallazgo histórico en Oaxaca: descubren la Tumba 10 de Huitzo, el más importante de la década

GENERANDO AUDIO...

Descubrimiento histórico. Foto: Luis Gerardo Peña Torres / INAH

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dio a conocer el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo este viernes 23 de enero de 2026, se trata de una tumba zapoteca localizada en los Valles Centrales de Oaxaca, considerada el descubrimiento arqueológico más importante en México en los últimos diez años debido a su extraordinario estado de conservación y a la valiosa información histórica, simbólica y ritual que aporta.

Durante la conferencia matutina del 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo como “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México”, al destacar su extraordinario estado de conservación y la valiosa información histórica, simbólica y ritual que aporta sobre la cultura zapoteca; el hallazgo fue posible gracias a una denuncia ciudadana por presunto saqueo arqueológico, lo que permitió la intervención oportuna del INAH.

La Tumba 10 de Huitzo destaca no solo por su antigüedad, sino por el notable estado en el que se conserva su arquitectura y su decoración original. En la entrada del recinto se observa la figura de un búho, símbolo asociado en la cosmovisión zapoteca con la noche, la muerte y el poder.

Debajo del pico del ave se resguarda un rostro estucado y pintado, que podría corresponder al personaje al que estuvo dedicada la tumba.

Foto: Luis Gerardo Peña Torres / INAH

El acceso al recinto está flanqueado por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, las cuales podrían representar ancestros o personajes vinculados al linaje del individuo enterrado, estos elementos refuerzan la importancia ritual y simbólica del espacio funerario.

En el interior, la tumba cuenta con una antecámara donde se localiza un friso sobre el dintel, compuesto por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, lo que representa una fuente clave para el estudio de la escritura y la cronología zapoteca.

Al fondo, la cámara funeraria presenta paredes decoradas con pintura mural que muestra una procesión de personajes portando bolsas de copal, una resina utilizada en ceremonias rituales, que avanzan hacia la entrada del recinto.

Foto: Luis Gerardo Peña Torres / INAH

El sitio ya se encuentra bajo resguardo del INAH y es atendido por un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en arqueología, restauración, epigrafía y antropología física. Actualmente se realizan trabajos de registro, conservación y restauración, así como estudios detallados de los elementos arquitectónicos, iconográficos y de los fragmentos óseos localizados en el lugar.

Las autoridades señalaron que estas investigaciones permitirán obtener un mayor conocimiento sobre las prácticas funerarias, la organización social y las creencias religiosas de los zapotecos que habitaron los Valles Centrales de Oaxaca hace más de mil 400 años.

Un testimonio de la riqueza cultural de México

La Secretaría de Cultura destacó que el descubrimiento de la Tumba 10 de Huitzo representa una muestra excepcional de la grandeza y riqueza del patrimonio arqueológico de México, así como de la importancia de su preservación, por su nivel de conservación y la información que ofrece, el hallazgo se perfila como un referente fundamental para el estudio de las civilizaciones mesoamericanas.

