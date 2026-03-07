¡A levantar la cara! Arly Velásquez tiene accidentado debut en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Así fue el debut de Arly Velásquez en Milano Cortina 2026 | Foto: Getty Images

Arly Velásquez, paratleta mexicano de esquí, concretó su histórica quinta participación en una justa invernal dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026; sin embargo, no logró completar su primera prueba tras sufrir una caída durante la final del paraesquí alpino en su debut.

El cinco veces atleta paralímpico mexicano aún competirá en dos eventos más dentro del presente evento, por lo que tendrá un par de oportunidades más para redimir el resultado de este sábado 7 de marzo.

Así le fue a Arly Velásquez en su debut de Milano Cortina 2026

El mexicano intentaba superar la primera curva del Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, cuando su monoesquí quedó atascado en una irregularidad de la nieve, lo cual provocó una caída, según Claro Sports.

Imagen: Getty Images

Pese al impacto, el paratleta azteca no presentó ninguna lesión aparente y pudo retirarse sin complicaciones para poder seguir compitiendo dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Su caída en la prueba de downhill sentado LW10-1, significa solo el resultado final dentro de su primera competencia en los Juegos Paralímpicos, certamen que se disputa del 7 al 15 de marzo.

Sigue la participación del mexicano en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Entre las competencias que Arly Velásquez aún tiene por disputar se encuentran la final del supergigante sentado varonil y el slalom gigante sentado varonil.

9 de marzo: supergigante sentado varonil desde las 02:30 horas (hora de México)

13 de marzo: slalom gigante sentado varonil, Carrera 1 desde las 02:00 horas y Carrera 2 a las 06:00 horas

Cabe destacar que el slalom gigante sentado varonil se define a través de dos carreras, en las que los atletas deben registrar el mejor tiempo acumulado para determinar al ganador de la prueba.

Su mejor resultado llegó en los Juegos Paralímpicos de Invierno Sochi 2014, donde alcanzó el puesto 11 en la prueba de supergigante sentado; sin embargo, en Milano Cortina 2026 el esquiador azteca apunta a superar esa marca, respaldado por la experiencia acumulada a lo largo de más de una década dentro de la élite del paraesquí alpino.

Arly Velásquez sigue en busca de la historia

El mexicano llega a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 respaldado por un resultado destacado en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, disputado en Maribor, Eslovenia, donde firmó un histórico décimo lugar.

Esa actuación no solo le permitió asegurar su presencia en la cita paralímpica, sino que también lo colocó entre los competidores a seguir en la justa invernal, suficiente para alimentar las expectativas de alcanzar la mejor actuación de su carrera en el máximo escenario del deporte adaptado.

El mexicano Arly Velásquez inició su trayectoria paralímpica en los Juegos Paralímpicos de Invierno Vancouver 2010, y desde entonces ha mantenido una presencia constante en cada edición de la justa invernal, remató Claro Sports.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.