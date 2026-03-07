¡Histórico! Isaac del Toro brilla con el tercer lugar en la clásica del ciclismo Strade Bianche 2026

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años se subió al podio de Strade Bianche 2026, en Siena, reflejando el dominio estratégico del UAE Team Emirates-XRG. El ensenadense terminó tercero, a 1:09 del ganador Tadej Pogacar, para firmar su mejor resultado en esta carrera después de haber sido trigésimotercero en la edición de 2025.

El llamado “Hijo de Ensenada” jugó un papel táctico clave dentro del plan del equipo al integrarse en el grupo perseguidor y evitar colaborar plenamente en la persecución mientras su líder consolidaba la ventaja, de acuerdo con la crónica de Claro Sports.

Así fue la carrera de Isaac del Toro en Strade Bianche 2026

El esloveno Tadej Pogacar ganó el sábado en Siena la Strade Bianche por tercer año consecutivo y cuarta ocasión en su carrera tras 2022, 2024 y 2025); terminó por delante del francés Paul Seixas y de Isaac del Toro.

“Sobre los caminos de tierra y grava de la Toscana, en Italia, Pogacar se muestra intocable”, destacó la agencia AFP, la cual también alabó el surgimiento de un rival para los próximos años, el prodigio galo Seixas.

Sin embargo, el cuádruple vencedor del Tour de Francia, que disputaba su primera carrera del año, culminó una escapada de casi 80 kilómetros que dejó atrás a sus rivales

Pogacar lanzó un demoledor ataque en el tramo de tierra del Monte Sante Marie y convirtió casi en un paseo triunfal ese último tramo camino de Siena.

Seixas, de 19 años, se las arregló para superar en el último tramo a Isaac del Toro para acabar segundo en su primera participación en esta clásica italiana.

Pogacar, 27 años no puede comenzar mejor una temporada 2026 en la que uno de sus grandes objetivos llegará en apenas una semana, en la clásica Milán-San Remo, uno de los dos únicos Monumentos que todavía no ha ganado.

¿Cómo le fue al mexicano en Siena?

El segundo lugar acabó en un grupo perseguidor en el que estaban Del Toro, quien se limitó a reservar fuerzas, con su compañero de equipo del UAE por delante, según AFP.

Seixas atacó a su vez a unos 18 km de meta y solo Del Toro pudo seguirle, pero el mexicano se negó a ayudar al francés a perseguir a Pogacar.

Así terminó el Top 10 de Strade Bianche 2026, con Pogacar, Preixas y del Toro a la cabeza:

Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 4:45:15 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | +1:00 Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +1:09 Romain Grégoire | Groupama-FDJ | +2:04 Gianni Vermeersch | Red Bull-BORA-hansgrohe | +2:04 Jan Christen | UAE Team Emirates-XRG | +2:07 Tom Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | +2:14 Matteo Jorgenson | Visma | Lease a Bike | +2:20 Andreas Kron | Uno-X Mobility | +3:46 Wout van Aert | Visma | Lease a Bike | +3:46

El título de Pogacar representa la victoria número 14 del equipo de Isaac en 2026, consolidándolo como el conjunto más exitoso del calendario hasta ahora, con una ventaja de cuatro triunfos sobre Red Bull-BORA-hansgrohe, segundo en el conteo con 10.

