¿Quién es Arly Velásquez? El mexicano que representará al país en los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026

Arly Velasquez representará a México en Milano Cortina 2026. Foto: Getty Images

El mexicano Arly Velásquez es uno de los atletas más representativos del deporte adaptado en México y volverá a hacer historia al competir en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde vivirá su quinta participación paralímpica.

El esquiador alpino adaptado ha representado al país en Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022, consolidándose como uno de los referentes del deporte invernal mexicano.

Originario de Cancún, Quintana Roo, Velásquez descubrió su pasión por el deporte desde niño, durante su juventud practicó ciclismo de montaña y llegó a destacar a nivel juvenil en México. Sin embargo, su vida cambió radicalmente cuando tenía apenas 13 años, luego de sufrir un accidente mientras practicaba downhill, el cual le provocó una lesión medular irreversible que le dejó sin movilidad en las piernas.

Lejos de abandonar el deporte, Arly decidió reinventarse, tras probar diversas disciplinas adaptadas como atletismo, baloncesto y natación en silla de ruedas, encontró su verdadera vocación en el monoesquí, una modalidad del esquí alpino en la que el atleta compite sentado sobre un solo esquí y utiliza bastones especiales para mantener el equilibrio y girar.

Su primer contacto con este deporte ocurrió durante un viaje a Canadá, cuando decidió tomar clases de esquí adaptado en condiciones climáticas extremas, aquella experiencia cambió su vida y lo llevó a dedicarse de lleno a esta disciplina. Apenas 14 meses después de comenzar a entrenar, Velásquez debutó en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Vancouver 2010, iniciando así una trayectoria que lo convertiría en uno de los pioneros del deporte invernal adaptado en México.

A lo largo de su carrera, el atleta mexicano ha logrado importantes resultados internacionales, en 2025 consiguió un histórico décimo lugar en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino en Eslovenia, resultado que reforzó su clasificación rumbo a Milano Cortina 2026.

Además, en el circuito internacional también ha destacado con medallas en competencias como el Winter Park Open de Colorado, donde ganó tres preseas de oro en distintas pruebas.

Para los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026, Velásquez competirá en la categoría LW10-1 dentro del esquí alpino adaptado, participando en pruebas como Downhill, Super-G y Giant Slalom. Más allá de los resultados, su objetivo es seguir haciendo historia y demostrar que el deporte puede ser una forma de reconstruir la vida tras la adversidad.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 y dónde verla?

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se realizará mañana, 6 de marzo. El evento tendrá lugar en el Verona Olympic Arena, un recinto reconocido de Italia que será el escenario donde las delegaciones de distintos países desfilarán ante el público para dar inicio a los Juegos.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno son una de las competencias deportivas más importantes del mundo para atletas con discapacidad

Para quienes quieran seguirla desde México, el evento comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro del país). Si quieres seguir todos los detalles del arranque de los Juegos, la ceremonia podrá verse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La inauguración también contará con un espectáculo musical con artistas de talla internacional. Entre los confirmados destacan:

Stewart Copeland, baterista de la banda The Police

Meduza, grupo italiano de DJs y productores

Dardust, compositor y productor musical

Miky Bionic, artista paralímpico

¿Cuándo compite el mexicano Arly Velásquez?

México tendrá presencia en los Juegos con el atleta Arly Velásquez, quien participará en para esquí alpino en la categoría LW10-1 (sentado).

Este es su calendario de competencias (horario de la Ciudad de México):

Sábado 7 de marzo

Desde 02:30 horas: descenso sentado masculino.

Lunes 9 de marzo

Desde 02:30 horas: supergigante sentado masculino.

Viernes 13 de marzo

Desde 02:00 horas: eslalon gigante sentado masculino (manga 1 y manga 2).

