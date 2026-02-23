Liga MX tras jornada 7: Cruz Azul rompe invicto de Chivas; América revive y Pumas vuelve a ganar

GENERANDO AUDIO...

Chivas pierde invicto ante Cruz Azul en jornada 7 de Liga MX.

Se jugaron la mayoría de los partidos correspondiente a la jornada número 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Chivas se mantiene como el equipo líder de la tabla general, aunque ya conocieron la derrota. Por su parte, el Santos Laguna sigue al fondo de la clasificación. No obstante, ante la violencia desatada en el país tras la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el “Mencho”, el compromiso entre Querétaro y Juárez fue pospuesto.

Durante la séptima fecha del torneo de la Liga MX se anotaron 25 goles. Además, se mostraron dos tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 7 del Clausura 2026

Pachuca venció a Tigres de visita

En el Universitario de Nuevo León, pese a ir perdiendo, Pachuca dio la vuelta en el marcador y venció a Tigres con marcador de 2 por 1. Por los felinos se fue expulsado Joaquim Pereira.

América respiró tras golear al Puebla

La cancha del Estadio Cuauhtémoc fue testigo de la goleada de 4 por 0 del Club América al Puebla. Los goles fueron de Raphael Veiga, Isaías Violante, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga.

A lo Atlas, los rojinegros vencieron al San Luis

En un partido lleno de emociones, Atlas venció 3 por 2 al Atlético de San Luis viniendo de atrás en el marcador. Por los potosinos se fue expulsado Eduardo Águila.

León hunde más al Santos Laguna

De local, el Club León sumó tres puntos luego de vencer al último lugar de la clasificación, el Santos Laguna, con un marcador de 2 por 1.

Toluca derrotó de visita al Necaxa

En un encuentro parejo durante la mayor parte del reloj, Toluca aceleró en la recta final y con un marcador de 3 a 0 derrotaron al Necaxa en Aguascalientes.

Cruz Azul cortó el invicto de Chivas

En el duelo más atractivo del fin de semana, Cruz Azul sumó tres puntos para reducir ventaja ante el equipo que aún es líder, las Chivas de Guadalajara. Los goles cementeros fueron de Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez, mientras que Ángel Sepúlveda aplicó la ley del ex.

Tijuana y Mazatlán dividieron puntos

En un partido con horario atípico, los Xolos de Tijuana y los Cañoneros del Mazatlán dividieron puntos en el Estadio Caliente tras empatar a un gol.

Pumas pasó sobre los Rayados

En Ciudad Universitaria, los Pumas vencieron 2 por 0 a los Rayados para continuar con el buen paso en el torneo. Los goles fueron de Álvaro Angulo.

Querétaro y Juárez, a la espera de horario

Tras la ola de violencia que se vivió en distintas partes del país este domingo, luego de la detención del “Mencho”, la Liga MX pospuso el encuentro entre Querétaro y Juárez a disputarse en el Estadio Corregidora. Aún no hay fecha de reprogramación.

Así quedó la tabla general tras la séptima fecha

Chivas – 18 pts. Cruz Azul – 16 pts. Pumas – 15 pts. Toluca – 15 pts. Pachuca – 14 pts. Atlas – 13 pts. América – 11 pts. Tigres – 10 pts. Rayados – 10 pts. Necaxa – 9 pts. Xolos – 8 pts. San Luis – 7 pts. León – 7 pts. Querétaro – 5 pts., partido pendiente. Puebla – 5 pts. Juárez – 4 pts., partido pendiente. Mazatlán – 4 pts. Santos – 1 pt.

Jornada 8 traerá tres duelos atractivos

Para la próxima jornada del Clausura 2026, el sábado será imperdible con tres encuentros atractivos entre equipos candidatos al título.

Partidos del viernes 27 de febrero

Mazatlán vs Pachuca: 7 pm

Querétaro vs Santos: 7 pm*

Juárez vs Atlas: 9 pm*

Xolos vs Pumas: 9:06 pm

Partidos del sábado 28 de febrero

San Luis vs Puebla: 5 pm

Toluca vs Chivas: 5 pm

León vs Necaxa: 7 pm

Rayados vs Cruz Azul: 7 pm

América vs Tigres: 9 pm

El domingo no habrá partidos. Asimismo, los compromisos entre Querétaro vs Santos y Juárez vs Atlas podrían tener modificación de horario ante el encuentro pendiente de la jornada 7.

