El “Mencho”, líder del CJNG, murió tras operativo en Tapalpa, Jalisco, confirma la Defensa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre una operación militar en Tapalpa, Jalisco, en la que fue detenido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, quien posteriormente perdió la vida tras resultar herido durante el enfrentamiento.

De acuerdo con el comunicado, la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO). En el despliegue participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Enfrentamiento y bajas

Durante la operación, el personal militar fue atacado, por lo que repelió la agresión. En el sitio murieron cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

La Secretaría precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para la identificación oficial.

Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Militares heridos y refuerzo de seguridad

La Defensa detalló que tres elementos de las fuerzas armadas resultaron heridos durante la acción y fueron trasladados a instalaciones médicas en la Ciudad de México para recibir atención especializada.

Asimismo, señaló que en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de ese país.

Actualmente, elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco se concentran en la entidad para reforzar la seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.