Agenda deportiva del fin de semana: Europa League, Conference League, Isaac del Toro y más del 19 al 22 de marzo
El tercer fin de semana de marzo llega con una intensa cartelera deportiva que promete mantener a los aficionados atentos de principio a fin. Del jueves 19 al domingo 22, distintas disciplinas ofrecerán emociones, desde el fútbol europeo con la Europa League y la Conference League, hasta la actividad en la NBA, el béisbol y el golf. A esto se suma la presencia de Isaac del Toro en el ciclismo y la parada de la Fórmula E en Madrid, mientras que en México continúa la jornada 12 del torneo local, conoce más de la agenda deportiva.
A través de Claro Sports, podrás seguir los encuentros más destacados del fútbol internacional, incluyendo duelos atractivos en la Europa League como Friburgo frente a Genk, Lyon ante Celta y Roma contra Bolonia. En la Conference League también habrá partidos interesantes, como el AEK Atenas vs NK Celje y el choque entre Raków Czestochowa y Fiorentina. En el plano nacional, la Liga MX ofrecerá compromisos llamativos como Necaxa vs Xolos, Mazatlán frente a Cruz Azul y el esperado enfrentamiento entre Pumas y América. Además, habrá cobertura de lucha libre con TNA Impact Wrestling y del LIV Golf desde Sudáfrica.
El fin de semana no se limita a estas competencias, ya que también habrá actividad en las principales ligas de Europa como la Premier League, LaLiga, la Serie A y la Ligue 1, donde clubes de gran nivel buscarán sumar puntos importantes. Equipos como Barcelona, Real Madrid, Juventus y Lyon protagonizarán partidos clave. En definitiva, será una agenda variada con múltiples opciones para los seguidores del deporte, quienes podrán consultar horarios y transmisiones para no perderse ningún detalle.
Jueves 19 de marzo
04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
11:45 | Fútbol | Europa League | Friburgo vs Genk | Claro Sports
11:45 | Fútbol | Europa League | Midtjylland vs Nottingham Forest | FOX
11:45 | Fútbol | Europa League | Lyon vs Celta | Claro Sports
11:45 | Fútbol | Europa League | Roma vs Bolonia | Claro Sports
14:00 | Fútbol | Europa League | Aston Villa vs Lille | FOX
14:00 | Fútbol | Europa League | Betis vs Panathinaikos | FOX
14:00 | Fútbol | Europa League | Porto vs Stuttgart | Claro Sports
11:45 | Fútbol | Conference League | AEK Atenas vs NK Celje | FOX
11:45 | Fútbol | Conference League | Raków Czestochowa vs Fiorentina | FOX
11:45 | Fútbol | Conference League | AEK Larnaca vs Crystal Palace | Claro Sports
11:45 | Fútbol | Conference League | Mainz 05 vs Sigma Olomouc | Claro Sports
14:00 | Fútbol | Conference League | Shakhtar vs Lech Poznan | FOX
14:00 | Fútbol | Conference League | S. Praga vs AZ Alkmaar | Claro Sports
14:00 | Fútbol | Conference League | Rayo Vallecano vs Samsunspor | Claro Sports
19:00 | Lucha libre | TNA Impact Wrestling | Claro Sports
Viernes 20 de marzo
04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
11:30 | Fútbol | Serie A | Cagliari vs Nápoles | Jornada 30 | ESPN y Disney+
13:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs Hoffenheim | Jornada 27 | Sky Sports
13:45 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Udinese | Jornada 30 | ESPN y Disney+
13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lens vs Angers | Jornada 27 | FOX
14:00 | Fútbol | Premier League | Bournemouth vs M. United | Jornada 31 | HBO Max
14:00 | Fútbol | La Liga | Villarreal vs R. Sociedad | Jornada 29 | Sky Sports
19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Necaxa vs Xolos | Jornada 12 | Claro Sports
19:00 | Softból | Sultanes vs Diablos Rojos | Serie de la Reina | Claro Sports
21:06 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Mazatlán vs Cruz Azul | Jornada 12 | Azteca 7
Sábado 21 de marzo
02:50 | Ciclismo | Milano Sanremo (Isaac del Toro) | ESPN y Disney+
03:30 | Automovilismo | FIA Fórmula E Madrid | Clasificación | Claro Sports
04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
06:30 | Fútbol | Premier League | Brighton vs Liverpool | Jornada 31 | FOX
07:00 | Fútbol | La Liga | Elche vs Mallorca | Jornada 29 | Sky Sports
07:30 | Automovilismo | FIA Fórmula E Madrid | Carrera | Claro Sports
09:00 | Fútbol | Premier League | Fulham vs Burnley | Jornada 31 | FOX
09:15 | Fútbol | La Liga | Espanyol vs Getafe | Jornada 29 | Sky Sports
11:30 | Fútbol | Premier League | Everton vs Chelsea | Jornada 31 | HBO Max
11:30 | Fútbol | La Liga | Osasuna vs Girona | Jornada 29 | Sky Sports
11:30 | Fútbol | La Liga | Levante vs Oviedo | Jornada 29 | Sky Sports
14:00 | Fútbol | Premier League | Leeds vs Brentford | Jornada 31 | FOX
14:00 | Fútbol | La Liga | Sevilla vs Valencia | Jornada 29 | Claro Sports
17:00 | Softból | Sultanes vs Diablos Rojos | Serie de la Reina | Claro Sports
17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Atlas vs Gallos Blancos | Jornada 12 | FOX One
17:00 | Fútbol | Ascenso MX – Clausura | Atlante vs Dorados | Jornada 11 | AYM Sports
17:00 | Fútbol | Ascenso MX – Clausura | Irapuato vs Cancún | Jornada 11 | AYM Sports
19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Atlético San Luis vs León | Jornada 12 | ESPN y Disney+
19:05 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Rayados vs Chivas | Jornada 12 | TUDN y Vix
21:10 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Pumas vs América | Jornada 12 | TUDN y Vix
Domingo 22 de marzo
04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
05:30 | Fútbol | Serie A | Como 1907 vs Pisa | Jornada 30 | ESPN y Disney+
06:00 | Fútbol | Premier League | Newcastle vs Sunderland | Jornada 31 | HBO Max
07:00 | Fútbol | La Liga | Barcelona vs Rayo | Jornada 29 | Sky Sports
08:00 | Fútbol | Serie A | Bolonia vs Lazio | Jornada 30 | ESPN y Disney+
08:00 | Fútbol | Serie A | Atalanta vs Verona | Jornada 30 | ESPN y Disney+
08:15 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Nottingham Forest | Jornada 31 | DAZN
08:15 | Fútbol | Premier League | Aston Villa vs West Ham | Jornada 31 | HBO Max
08:30 | Fútbol | Bundesliga | Mainz 05 vs Eintracht Fr. | Jornada 27 | Sky Sports
09:15 | Fútbol | La Liga | Celta vs Alavés | Jornada 29 | Sky Sports
10:15 | Fútbol | Ligue 1 | París FC vs Le Havre | Jornada 27 | FOX One
10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Lille | Jornada 27 | FOX One
10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Metz | Jornada 27 | FOX One
11:00 | Fútbol | Serie A | Roma vs Lecce | Jornada 30 | ESPN y Disney+
11:30 | Fútbol | La Liga | Athletic vs Betis | Jornada 29 | Sky Sports
11:30 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Inter | Jornada 30 | ESPN y Disney+
13:45 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Inter | Jornada 30 | ESPN y Disney+
14:00 | Fútbol | La Liga | Real Madrid vs Atlético | Jornada 29 | Sky Sports
14:00 | Softból | Sultanes vs Diablos Rojos | Serie de la Reina | Claro Sports
15:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
16:00 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Pachuca vs Toluca | Jornada 12 | FOX One
17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Santos Laguna vs Puebla | Jornada 12 | TUDN y Vix
17:00 | Fútbol | Ascenso MX – Clausura | Jaiba Brava vs Tlaxcala | Jornada 11 | FOX One
17:30 | Básquetbol | NBA | New York Knicks vs Washington Wizards | NBA League Pass
18:00 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Minnesota Timberwolves | NBA League Pass
19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Bravos vs Tigres | Jornada 12 | FOX One
19:00 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs Toronto Raptors | NBA League Pass
19:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs Mónaco | Jornada 27 | Claro Sports
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.