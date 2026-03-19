¿Habrá ley seca en México por el Mundial 2026? Gobierno aclara qué pasará con la venta de alcohol

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Autoridades detallaron qué pasara con la venta de alcohol. Foto: Getty Images

No habrá ley seca en México durante el Mundial 2026, aclaró el Gobierno federal, sin embargo, sí habrá espacios en los que la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida, explicó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Se trata de los FIFA Fan Festival, eventos públicos organizados por patrocinio de marcas, ahí no se podrá tomar alcohol, explicaron las autoridades federales durante la mañanera de este miércoles 18 de marzo de 2026.

“Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol, entonces, es en el Zócalo el FIFA Fest, pero dentro, por tema de normativa de FIFA no hay bebida, no hay venta de bebida alcohólica”. Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que no habrá venta de alcohol en el evento organizado por patrocinadores y regulado por la FIFA.

“El FIFA Fest viene con patrocinadores, porque así está regulado por la FIFA, pero pues sí, ni modo que vendan en el Zócalo, en el FIFA Fest, aquí dentro del Zócalo, pues haya bebidas alcohólicas, ahí sí ya no”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Zócalo de CDMX será sede del FIFA Fan Festival

La Ciudad de México albergará el FIFA Fan Festival en el Zócalo, donde se transmitirán en vivo, y de manera gratuita, los 104 partidos del Mundial 2026.

El FIFA Fan Festival se instalará en la Plaza de la Constitución del 11 de junio al 19 de julio de 2026, donde aficionados nacionales e internacionales podrán reunirse para seguir cada encuentro del Mundial en una megapantalla LED de 510 metros cuadrados, que será la más grande entre todas las sedes de los tres países anfitriones.

Se espera que este espacio reciba hasta 2 millones 200 mil visitantes a lo largo de los 39 días de actividades, consolidándose como uno de los puntos de reunión más importantes del Mundial 2026.

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