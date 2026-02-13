Altitud: el primer gran rival a vencer en México en el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

La altitud, los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México y el Estadio Azteca influirán en el desarrollo del Mundial 2026, torneo que iniciará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.

El inmueble será sede de cinco encuentros del torneo de Norteamérica 2026. Además del partido inaugural, albergará el duelo entre Uzbekistán y Colombia en la fase inicial, así como otro compromiso del Tri ante uno de los cuatro ganadores del repechaje europeo, que se definirá en marzo. También están programados dos partidos de la segunda fase.

Efectos de la altitud en el rendimiento físico

De acuerdo con el preparador físico uruguayo Daniel Ipata, quien trabajó con México rumbo al Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, la altitud representa un factor real en el rendimiento deportivo.

Explicó que existe una disminución de entre 20% y 25% en la presión parcial de oxígeno. Esto provoca menor oxigenación en sangre y reducción del rendimiento aeróbico. Señaló que a mayor fatiga disminuye la capacidad de tomar decisiones en el campo.

Entre las recomendaciones para enfrentar la altitud se encuentran:

Periodo de adaptación de 10 a 14 días

Incremento progresivo de entrenamientos

Atención a la hidratación

Trabajo específico en control y conducción del balón

Ipata indicó que otro efecto es el aumento en la velocidad del balón, lo que obliga a realizar ajustes técnicos en pases, remates y lanzamientos.

Antecedentes deportivos en la Ciudad de México

La altitud de la capital mexicana generó dudas antes de los Juegos Olímpicos de 1968. En esa edición, el estadounidense Jim Hines corrió los 100 metros planos por debajo de los 10 segundos. También su compatriota Bob Beamon registró un salto de 8.90 metros, marca olímpica que permaneció vigente durante décadas.

En el Mundial de 1970, Brasil se concentró un mes antes para adaptarse a la altitud. Ese torneo concluyó con la consagración del equipo sudamericano y con la imagen de Pelé celebrando en el Azteca.

En 1986, México organizó nuevamente la Copa del Mundo tras el terremoto de septiembre de 1985. En ese torneo, el argentino Diego Maradona marcó el llamado “Gol del siglo” ante Inglaterra en los cuartos de final.

Selecciones ajustan estrategia para el Mundial 2026

México disputará su tercer Mundial como local. El director deportivo del Tri, Duilio Davino, señaló que el equipo debe considerar la altitud, el apoyo del público y el clima como factores a favor.

Colombia debutará en el Azteca y después jugará en Guadalajara, ubicada a mil 500 metros sobre el nivel del mar. Cerrará la primera fase en Miami. El seleccionador Néstor Lorenzo reconoció que deberán adaptarse a tres alturas distintas mediante hidratación, preparación física y uso de aparatos de oxigenación.

Sudáfrica instalará su campamento en Pachuca, a 90 kilómetros de la Ciudad de México y a 2 mil 400 metros de altitud. Su técnico, Hugo Bross, participó como jugador con Bélgica en el Mundial de 1986, cuando su selección perdió 2-1 ante México en la ronda inicial.

Uzbekistán disputará su primer Mundial tras clasificar en noviembre de 2025. La Federación uzbeka informó que la población esperó 33 años por este logro. El equipo contará con el italiano Fabio Cannavaro como entrenador.

El calendario del Azteca en el Mundial 2026 colocará la altitud como uno de los factores que incidirán en la preparación y desempeño de las selecciones participantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.