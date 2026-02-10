Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: fecha y hora de su lucha por las medallas

Fecha y hora del programa libre

¿Cuándo? Viernes 13 de febrero de 2026

Viernes 13 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 12:00 horas – tiempo del Centro de México (19:00 horas, tiempo local)

12:00 horas – tiempo del Centro de México (19:00 horas, tiempo local) ¿En dónde? Milano Ice Skating Arena

Milano Ice Skating Arena ¿Dónde verlo? Claro Sports

Hasta el momento, no se ha confirmado la hora exacta en la que el mexicano saltará a la pista de hielo para su participación en el programa libre de Milano Cortina 2026.

Así le fue a Donovan Carrillo en el programa corto de Milano Cortina 2026

Desde antes de que Donovan Carrillo saliera a la pista de hielo, los gritos de “¡México! ¡México!” se hicieron presentes, augurando el debut esperado en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

A las 12:03 horas (tiempo del Centro de México), el oriundo de Zapopan, Jalisco, saltó a la pista con su habitual sonrisa, movimientos seguros y un atuendo negro semitransparente lleno de brillos.

Imagen: AFP

“Hip Hip Chin Chin” sonó en el Milano Ice Skating Arena y la elegante coreografía del mexicano comenzó a robarse las miradas del público que recién venía de una divertida coreografía de España al ritmo de los Minions.

Evocando los ritmos latinos, comenzó con dos saltos ejecutados a la perfección, aunque tuvo un ligero titubeo en el tercero; sin embargo, el tapatío se repuso y terminó su primera rutina de Milano Cortina 2026 sin equivocaciones.

Al final de su ejecución, el jalisciense sintió los gritos del público y miró directamente a la cámara para decir: “Esto es por México. Los sueños se hacen realidad“.

Imagen: AFP

Mientras esperaba sus resultados, mandó besos al público después de competir en el programa corto individual masculino de patinaje artístico.

La coreografía que se robó los reflectores este martes fue desarrollada junto a Romain Haguenauer, así como los legendarios Tessa Virtue y Scott Moir.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en su debut de Milano Cortina 2026?

El programa abrió con una combinación de salchow cuádruple y triple toe loop. Más adelante intentó el triple axel, elemento en el que resbaló y apoyó las manos en el hielo, lo que derivó en una evaluación de under-rotated y la deducción correspondiente, según Claro Sports.

Imagen: AFP

El resto de la rutina incluyó fly camel spin, triple lutz, change foot sit spin, secuencia de pasos y un cierre con combinación de spins sin deducciones, bien valorado por los jueces, de acuerdo con la crónica del medio deportivo mexicano.

La hoja de calificaciones reflejó 39.71 puntos en elementos técnicos y 36.85 en componentes, para un total de 75.56, marca que lo colocó tercero de forma provisional, a la espera de confirmar su lugar en el programa libre quedando entre los 24 mejores puntajes.