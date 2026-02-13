¡Cumple el sueño! Allan Corona llega a la meta en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y celebra con sus compañeros

GENERANDO AUDIO...

Milano Cortina 2026: Allan Corona ya es atleta olímpico | Foto: Reuters

Allan Corona, esquiador de fondo mexicano, completó la prueba de “Esquí de fondo, hombres, 10 km, intervalo, salida libre” este viernes 13 de febrero como parte de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. De esta forma, formalizó un exitoso debut dentro de una justa olímpica invernal.

El representante tricolor finalizó en el lugar 105 con un tiempo de 28:33.9, a 7:57.7 del campeón olímpico, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, quien se coronó con un tiempo de 20:36.2.

Puedes seguir la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a través de Claro Sports.

¡Inspirador! Allan Corona ya es atleta olímpico

Allan Corona cumplió su sueño olímpico, con una actitud positiva por demás sobresaliente al cruzar la meta, por delante de otros seis atletas, sin mencionar a dos participantes que no pudieron completar la prueba.

Tras terminar en el lugar 105, el representante nacional mostró una sonrisa en todo momento, sintiéndose orgullo de haber participado en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

Imagen: AFP

El mexicano terminó por delante de los representantes de China Tai Pei, Líbano, Sudáfrica, Arabia Saudita, Israel y Ecuador. La página oficial de Milano Cortina compartió los números oficiales de Corona:

1.8 km

Tiempo parcial: 4:34.0

Lugar en el parcial: 105

Tiempo acumulado: 4:34.0

Diferencia con el líder: +1:07.4

Lugar general: 105

3.7 km

Tiempo parcial: 4:46.1

Lugar en el parcial: 104

Tiempo acumulado: 9:20.1

Diferencia con el líder: +2:14.2

Lugar general: 103

4.9 km

Tiempo parcial: 5:05.9

Lugar en el parcial: 106

Tiempo acumulado: 14:26.0

Diferencia con el líder: +3:58.6

Lugar general: 105

7.4 km

Tiempo parcial: 5:58.5

Lugar en el parcial: 105

Tiempo acumulado: 20:24.5

Diferencia con el líder: +5:34.0

Lugar general: 104

8.6 km

Tiempo parcial: 4:13.3

Lugar en el parcial: 107

Tiempo acumulado: 24:37.8

Diferencia con el líder: +6:47.0

Lugar general: 104

9.0 km

Tiempo parcial: 56.5

Lugar en el parcial: 106

Tiempo acumulado: 25:34.3

Diferencia con el líder: +7:01.3

Lugar general: 104

Meta

Tiempo parcial: 2:59.6

Lugar en el parcial: 105

Tiempo final: 28:33.9

Diferencia con el líder: +7:57.7

Lugar final: 105

Allan Corona conmueve a todos en Milano Cortina 2026

Uno de los momentos que robaron cámara fue cuando Allan Corona esperó pacientemente la llegada de Matthew Smith, de Sudáfrica, a quien abrazó repetidamente.

“Este momento de camaradería fue una de las escenas más emotivas de la competencia, un recordatorio de que el espíritu olímpico va más allá de las victorias”, destacó Claro Sports.

Imagen: Reuters

El mexicano también recibió a Samer Tawk de Líbano en la meta y no solo lo felicitó, sino que lo abrazó con un gesto de apoyo y admiración por su esfuerzo.

La multiplataforma deportiva mexicana, encargada de transmitir los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, destacó este momento como “una verdadera lección de vida para todos los presentes, demostrando que, en los Juegos Olímpicos, la verdadera victoria no siempre se mide en medallas”.

Imagen: Reuters

El mexicano emuló a su compañera Regina Martínez

Un día antes, Regina Martínez fue la última en cruzar la meta en esquí fe fondo, cuando la medallista de bronce Jessie Diggins, de Estados Unidos, y Samaneh Beyrami Baher, de Irán, celebran con ella después de que cruzara la meta.

Imagen: Reuters

La medallista de oro Frida Karlsson de Suecia también lució junto a la medallista de plata Ebba Andersson de Suecia felicitando a Regina Martínez de México.

Cabe destacar que, Bruna Moura, de Brasil, una de las representantes de Latinoamérica, se unió a la muestra de fraternidad en Milano Cortina 2026.

Foto: Reuters

“Hicimos mucho de este proceso juntas, mi amiga Bruna y mi amiga Sama, y después también ver a las medallistas, que son mis amigas también, fue increíble”, dijo Regina Martínez a Claro Sports.

¿Quién es Allan Corona?

Allan Corona llegó al deporte a los 12 años gracias al futbol americano. En Tijuana aprendió no solo jugadas y estrategias, sino también el valor del esfuerzo frente a la adversidad. Su equipo entrenaba en canchas de tierra, con uniformes y equipamiento donado. Esa diferencia, lejos de desmotivarlo, fortaleció su carácter:

“Jugábamos contra Coronado. Es un municipio súper rico y ‘fresa’ en San Diego con un campo precioso, de pasto natural, bien cuidadito. Íbamos allá con el orgullo de querer demostrar, así que les ganábamos por pura garra”. Allan Corona

Allan Corona dejó de lado el futbol americano y decidió dar el salto a un deporte individual, el triatlón. La combinación de 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera pedestre le dio una base aeróbica sólida y una resistencia física clave para su siguiente reto.

Hace cuatro años se mudó con su esposa e hijos a Oslo, Noruega. Ahí descubrió el esquí de fondo, una disciplina altamente técnica y demandante. Aunque parecía un cambio radical, el triatlón le había enseñado a administrar energía, mantener ritmos y desarrollar habilidades fundamentales en la nieve.

“Es similar a la natación, tienes que ser eficiente, económico en guardar energía, saber mantener diferentes ritmos. En esquí de fondo, subes, bajas, hay vueltas cerradas y tienes que ser muy técnico”.Allan Corona

La adaptación del mexicano no fue sencilla ya que tuvo que aprender sobre preparación de esquís, condiciones de temperatura, humedad, estilos y estrategias.

En su proceso, Allan Corona encontró apoyo en otros mexicanos en Europa. Uno de sus referentes es el doctor Juan Carlos Avilés Solís, pionero del esquí de fondo mexicano con código de la Federación Internacional de Ski (FIS). Avilés lo asesoró en sus primeros años, corrigiendo técnica y compartiendo experiencia.

También contó con el respaldo de Sergio Chávez y del mexicano José Luis Antonio Piñero Flores, radicado en Japón, a quien apoda “Katana” por su disciplina y resiliencia. Para Corona, esa red refleja una característica común, que es la tenacidad del mexicano, incluso lejos de casa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.