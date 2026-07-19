América debuta en el Apertura 2026 con triunfo sufrido ante Querétaro

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Isaías Violante se volvió el héroe del América ante Querétaro | Imago7

América inició el Apertura 2026 con una victoria por 1-0 sobre Querétaro en La Corregidora, en un partido que se definió hasta la recta final. Guillermo Allison sostuvo a los Gallos durante buena parte del encuentro e incluso detuvo un penalti de Henry Martín, pero Isaías Violante rompió el empate al minuto 82 con un remate dentro del área.

La expulsión de Alan Cervantes obligó a las Águilas a cerrar con 10 jugadores, mientras Querétaro adelantó líneas y buscó la igualdad con centros constantes durante la compensación, aunque no encontró el remate necesario para evitar la derrota.

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