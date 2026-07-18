¡Feria de goles! Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia 

GENERANDO AUDIO...

Inglaterra vence a Francia 6-4 y se queda con el tercer lugar. Foto: AFP

Inglaterra cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria memorable al imponerse 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los dirigidos por Thomas Tuchel parecían tener el encuentro completamente controlado con una ventaja de cuatro goles al descanso, pero Francia reaccionó de forma espectacular en el complemento antes de que los ingleses sentenciaran el triunfo para quedarse con la medalla de bronce.

Los ingleses salieron con una intensidad muy superior y encontraron rápidamente la recompensa, Declan Rice abrió el marcador con un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta francés.

Poco después, el defensor Ezri Konsa amplió la ventaja tras incorporarse al ataque y definir dentro del área luego de una asistencia del propio Rice. Francia lucía desordenada en defensa y sufría cada llegada rival.

🔥 ¡DOBLETE DE SAKA Y GOLEADA DE INGLATERRA! Los ingleses están APLASTANDO A FRANCIA y sueñan con cerrar el Mundial en el podio 🦁⚽



Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

EN EXCLUSIVA por ViX📲 #ElMundialEsNuestro #TodoElMundialPorViX pic.twitter.com/rBDyjxOroc — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 18, 2026

Antes del descanso apareció la gran figura de la noche, Bukayo Saka marcó el tercero con una definición precisa y, minutos más tarde, aprovechó otra desatención de la zaga francesa para firmar su doblete y enviar a Inglaterra al vestidor con una contundente ventaja de 4-0, dejando muy encaminado el partido.

🔥 ¡DOBLETE DE SAKA! 🤯 Esto ya es una MASACRE… Inglaterra aplasta 0-4 a Francia 🦁⚽



Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

EN EXCLUSIVA por ViX📲 #ElMundialEsNuestro #TodoElMundialPorViX pic.twitter.com/t9Mln7Wbv1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 18, 2026

Sin embargo, la historia cambió por completo en la segunda mitad, Francia mostró otra actitud y encontró en Kylian Mbappé a su líder ofensivo.

El delantero descontó con una gran definición y más tarde volvió a aparecer para completar un doblete que acercó peligrosamente a los franceses.

🔥 ¡OLISE ASISTE Y MBAPPÉ DESCUENTA! 🇫🇷⚽ ¿Será demasiado tarde o todavía hay esperanza para Francia? 👀



Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

EN EXCLUSIVA por ViX📲 #ElMundialEsNuestro #TodoElMundialPorViX pic.twitter.com/TokyDkc0ca — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 18, 2026

Entre ambos tantos, Bradley Barcola también se hizo presente en el marcador, reduciendo la diferencia a un inesperado 4-3 y devolviendo la emoción al encuentro.

Cuando Francia parecía estar cerca del empate, Inglaterra volvió a golpear, Bukayo Saka convirtió un penal para completar su hat-trick y devolverle dos goles de ventaja a los ingleses. Aun así, el conjunto francés no bajó los brazos y Ousmane Dembélé marcó el 5-4, manteniendo vivo el dramatismo en los minutos finales.

🔥 ¡DOBLETE DE MBAPPÉ! 🇫🇷⚽ Francia pone el 3-4… ¡ESTO TODAVÍA NO SE ACABA! 😱



Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

EN EXCLUSIVA por ViX📲 #ElMundialEsNuestro #TodoElMundialPorViX pic.twitter.com/5FbVvUE1LD — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 18, 2026

La última palabra la tuvo Jude Bellingham, quien ingresó desde el banquillo y sentenció el encuentro con una brillante acción individual para establecer el definitivo 6-4, cerrando uno de los partidos más entretenidos de la Copa del Mundo.

🔥 ¡INGLATERRA SE QUEDA CON EL TERCER LUGAR! 🏆⚽ Bellingham apareció para SENTENCIAR EL PARTIDO y darle el podio a los ingleses 🦁👏



Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

EN EXCLUSIVA por ViX📲 #ElMundialEsNuestro #TodoElMundialPorViX pic.twitter.com/snVz5XEUKX — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 18, 2026

Inglaterra aseguró así el tercer puesto del torneo, mientras que Francia se despidió con una reacción insuficiente pese a la gran actuación de Mbappé.

Además de liderar la remontada francesa, Mbappé alcanzó un registro histórico al convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 anotaciones, aunque su logro individual no fue suficiente para evitar la derrota de los dirigidos por Didier Deschamps.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.