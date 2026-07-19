Kylian Mbappé rompe el récord de Lionel Messi y se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

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Kylian Mbappé rompe récord de Lionel Messi. Foto: AFP

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como el máximo goleador histórico de los Mundiales al llegar a 22 anotaciones, luego de marcar un doblete en la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Aunque el resultado dejó a los dirigidos por Didier Deschamps fuera del podio, Mbappé fue el gran protagonista al establecer una nueva marca histórica.

El atacante del Real Madrid comenzó el encuentro con 20 goles mundialistas y necesitaba dos tantos para dejar atrás los 21 que había conseguido Messi a lo largo de seis Copas del Mundo.

Mbappé alcanzó los 22 goles en Mundiales

La selección francesa vivió una primera mitad para el olvido, Inglaterra se fue al descanso con una contundente ventaja de 4-0, gracias a una actuación ofensiva que dejó sin respuesta a Les Bleus.

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Sin embargo, Mbappé inició la reacción francesa apenas comenzó la segunda parte, al minuto 48 apareció dentro del área para definir de primera intención y poner el 4-1, un gol que devolvió la esperanza a su selección.

Francia siguió presionando y, tras un tanto de Bradley Barcola que acercó a los franceses en el marcador, Mbappé volvió a hacerse presente al minuto 66 con un disparo de zurda para firmar el 4-3 parcial y alcanzar los 22 goles en Copas del Mundo, dejando atrás la marca histórica de Lionel Messi.

Aunque Francia llegó a marcar un cuarto gol, Inglaterra resistió la presión y terminó imponiéndose 6-4 en un duelo que se convirtió en uno de los más espectaculares del torneo.

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Así queda la carrera por el Botín de Oro

El doblete también permitió que Mbappé tomara ventaja en la pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026.

El francés suma 10 goles en el torneo, mientras que Lionel Messi registra ocho, por lo que el argentino necesitará una actuación sobresaliente en la final frente a España para darle alcance o superarlo.

Uno más para la cuenta de Mbappé. 🔼#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7VqrnbBfyY — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 18, 2026

Si Mbappé termina como líder de goleo, conseguiría su segundo Botín de Oro en una Copa del Mundo, luego del que obtuvo en Qatar 2022, cuando marcó ocho tantos pese a que Francia perdió la final ante Argentina.

Un récord construido desde Rusia 2018

Mbappé irrumpió en los Mundiales durante Rusia 2018, donde marcó cuatro goles, fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo y ayudó a Francia a conquistar el título.

En Qatar 2022 firmó un histórico triplete en la final frente a Argentina, aunque no pudo evitar la derrota de los franceses en la tanda de penales. Aun así, terminó como máximo goleador de aquella edición.

En el Mundial de 2026 volvió a ser la principal figura ofensiva de Francia y elevó su registro hasta las 22 anotaciones, una cifra que ahora lo coloca como el futbolista con más goles en la historia de la Copa del Mundo.

Messi aún puede responder en la final

Pese a perder el récord de manera momentánea, Lionel Messi todavía tiene una oportunidad de recuperar la cima.

El capitán argentino, que disputa su sexto Mundial, jugará este domingo la final ante España y llegará con 21 goles en la historia del torneo.

Si marca dos veces, igualará nuevamente a Mbappé; con un triplete volvería a quedar en solitario como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

La definición del Mundial 2026 no solo pondrá en juego el título entre Argentina y España, sino también la posibilidad de que la histórica batalla entre Messi y Mbappé tenga un nuevo capítulo en el libro de los récords del futbol mundial.

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