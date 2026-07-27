Ángel de la Independencia se llena de apoyo a Isaac del Toro

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Ángel de la Independencia se rindió ante Isaac del Toro. Foto: Cuartosucro

Isaac del Toro escribió una de las páginas más importantes del deporte mexicano al terminar en el tercer lugar del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer ciclista de México en subir al podio de la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial. El bajacaliforniano confirmó su resultado este domingo tras completar la última etapa en París.

Con apenas 22 años, el corredor del UAE Team Emirates-XRG también conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la carrera, consolidando una actuación histórica que supera el mejor resultado logrado anteriormente por un mexicano en la prueba. Por ello, el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, se llenó de aficionados ciclistas en apoyo a del Toro.

Ángel de la Independencia se rindió ante Isaac del Toro. Foto: Cuartosucro

Ángel de la Independencia se llenó en apoyo a Isaac del Toro

Después del podio del ciclista mexicano, el Ángel de la Independencia se llenó de aficionados mexicanos en apoyo al ciclista mexicano. Entre cánticos, mantas y porras, los presentes lanzaron porras a del Toro.

Por ello, en redes sociales, varios videos de aficionados presentes comenzaron a circular tras el logro del ciclista mexicano.

Ángel de la Independencia se rindió ante Isaac del Toro. Foto: Cuartosucro

Isaac del Toro logra histórico podio en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro llegó al Tour de Francia 2026 con el objetivo de apoyar a Tadej Pogačar en la búsqueda del título. Sin embargo, con el paso de las etapas se convirtió en uno de los protagonistas de la competencia gracias a su regularidad en la montaña, las contrarreloj y los recorridos de larga distancia.

El mexicano aseguró prácticamente el tercer lugar de la clasificación general un día antes, al conservar su posición en la exigente etapa 20 disputada en Alpe d’Huez. Este domingo completó sin contratiempos la última jornada y confirmó el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia del Tour.

Ángel de la Independencia se rindió ante Isaac del Toro. Foto: Cuartosucro

La hazaña también rompe el registro que durante décadas mantuvo Raúl Alcalá, quien poseía la mejor actuación de un mexicano en la competencia. Con este resultado, Del Toro se convierte en el primer representante del país en subir al podio de la Grande Boucle.

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