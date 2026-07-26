Noel León hace historia en la Fórmula 2; gana en Hungría y pone a México en lo alto

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Foto:Florent Gooden/DPPI via AFP

El piloto mexicano Noel León escribió una nueva página para el automovilismo nacional al conquistar la carrera principal de la Fórmula 2 en Hungría, logrando su primera victoria en una feature race de la categoría y convirtiéndose en el primer representante de México en ganar una prueba principal del campeonato.

El integrante de Campos Racing tuvo una actuación estratégica y aprovechó una llamada clave de su equipo para quedarse con el triunfo en el circuito de Hungaroring, donde además la Escudería Telmex Telcel celebró un doble festejo con el tercer lugar de Rafael Câmara.

NOEL LEÓN WINS IN BUDAPEST!!! 🥇



The Mexican takes his first Feature Race win! 👏#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/qbl9MX7gdX — Formula 2 (@Formula2) July 26, 2026

Noel León consigue una victoria histórica en la Fórmula 2

La jornada comenzó con Kush Maini desde la pole position, mientras Noel León arrancó desde una posición que le permitió pelear por los primeros lugares desde los primeros metros de competencia.

El mexicano protagonizó una gran salida y superó a Rafael Câmara en la primera curva para colocarse segundo. A partir de ese momento se mantuvo cerca del líder, cuidando el desgaste de sus neumáticos y esperando el momento adecuado para buscar el ataque.

La oportunidad llegó en la vuelta 16, cuando Campos Racing decidió llamar a León a boxes para realizar su parada obligatoria. Instantes después apareció un Auto de Seguridad Virtual provocado por el abandono del también mexicano Rafael Villagómez, una situación que terminó favoreciendo la estrategia del piloto regiomontano.

Mientras Maini permaneció más tiempo en pista antes de detenerse, León logró recuperar la primera posición con ventaja suficiente para controlar el ritmo de la carrera.

El mexicano resistió la presión en las últimas vueltas

Con el liderato en sus manos, Noel León tuvo que enfrentar el intento de recuperación de Maini durante el cierre de la competencia. El piloto mexicano mantuvo la calma, administró sus neumáticos y respondió ante los ataques para conservar la punta hasta cruzar la bandera a cuadros.

El triunfo en Budapest significó la tercera victoria de Noel León en la temporada, después de sus dos triunfos previos en carreras sprint, pero la primera conseguida en una carrera principal de Fórmula 2.

Con este resultado, el mexicano llegó a 94 puntos en el campeonato de pilotos y ascendió al quinto lugar de la clasificación antes del descanso de verano.

Rafael Câmara completa el festejo mexicano en Hungría

La Escudería Telmex Telcel también tuvo motivos para celebrar, ya que Rafael Câmara

finalizó en la tercera posición después de una remontada que le permitió sumar puntos importantes en la pelea por el campeonato.

El brasileño alcanzó 147 unidades y se mantiene cerca de los primeros lugares de la clasificación, mientras que Joshua Dürksen terminó octavo en la carrera principal.

Por otro lado, el fin de semana no fue positivo para Sebastián Montoya, quien después de liderar gran parte de la carrera sprint del sábado no logró sumar puntos. Emerson Fittipaldi Jr. concluyó en el puesto 17 y Rafael Villagómez tuvo que abandonar tras el incidente que provocó el Auto de Seguridad Virtual.

Con su victoria en Hungría, Noel León no solo consiguió un triunfo más en su temporada, sino que también se convirtió en un nuevo referente del automovilismo mexicano en una de las categorías más importantes, antesala de la Fórmula 1.

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