¡Isaac del Toro hace historia! Termina tercero en el Tour de Francia 2026

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También conquistó el maillot blanco como mejor joven de la competencia. Foto: AFP

Isaac del Toro hizo historia para el deporte mexicano al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el primer ciclista del país en subir al podio de la competencia más importante del ciclismo mundial.

El bajacaliforniano completó este domingo la última etapa a París y confirmó el resultado que prácticamente había asegurado un día antes, tras conservar el tercer puesto en la exigente etapa 20 disputada en Alpe d’Huez.

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Isaac del Toro conquistó el maillot blanco como mejor joven del Tour de Francia 2026, se encuentra escribiendo su página histórica para México. 🚴‍♂️



El 'Torito' es de oro y tercer lugar general😮‍💨🙌 pic.twitter.com/ckGELhG4Sc — Claro Sports (@ClaroSports) July 26, 2026

Isaac del Toro hace historia para México

El bajacaliforniano también conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia, una actuación que ya figura entre las más importantes en la historia del ciclismo mexicano.

Con apenas 22 años, el corredor del UAE Team Emirates-XRG llegó a la Grande Boucle con la misión de apoyar a Tadej Pogačar en la conquista del título.

Sin embargo, etapa tras etapa se ganó un lugar entre los protagonistas de la carrera. Durante más de tres semanas superó exigentes jornadas de montaña, contrarreloj y largos recorridos, resistiendo la presión de defender una posición que ningún mexicano había ocupado antes en la clasificación general.

La hazaña adquiere todavía mayor relevancia porque Del Toro rompió una barrera histórica para el ciclismo nacional.

Durante décadas, Raúl Alcalá había ostentado el mejor desempeño de un mexicano en el Tour de Francia; ahora, Isaac elevó ese legado al conseguir un histórico podio en París y demostrar que México también puede competir de tú a tú con las grandes potencias del ciclismo mundial.

¿Qué sucedió en la última etapa del Tour de Francia 2026?

La etapa 21, disputada en un circuito reducido por las calles de París debido a los incendios forestales que afectan a Francia, tuvo un recorrido de 89 kilómetros, luego de que la organización recortara el trayecto original para facilitar las labores de los servicios de emergencia.

Durante la jornada, Del Toro sufrió un leve problema mecánico que resolvió rápidamente con un cambio de bicicleta y, más adelante, rodó con tranquilidad al tener neutralizados los tiempos de la clasificación general.

Mientras el mexicano protegía su histórico tercer lugar, la lucha por la victoria de etapa se definió entre los grandes protagonistas del pelotón. Tadej Pogačar lanzó varios ataques en el circuito final acompañado por Mathieu van der Poel, aunque el neerlandés guardó fuerzas para el cierre y protagonizó un emocionante sprint rumbo a la meta.

Finalmente, Mathieu van der Poel se quedó con el triunfo de la última etapa tras imponerse por un estrecho margen a Mads Pedersen y Jasper Philipsen, mientras Tadej Pogačar celebró su quinto título del Tour de Francia. Por su parte, Isaac del Toro escribió una página dorada para el deporte mexicano al concluir entre los tres mejores de la clasificación general y consolidarse como una de las grandes revelaciones de la edición 2026.

La última etapa cambió por los incendios en Francia

Cabe recordar que la organización del Tour de Francia modificó el recorrido de la etapa final debido a los incendios forestales que afectan distintas regiones de Francia.

El trayecto se redujo de 133 a 89 kilómetros para facilitar las labores de los servicios de emergencia y de seguridad. Como parte del ajuste, los corredores fueron trasladados en autobús hasta el circuito final en París, donde concluyó la competencia.

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