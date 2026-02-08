Lindsey Vonn sufre brutal caída en Milano Cortina 2026 y la trasladan en helicóptero: video

GENERANDO AUDIO...

Así fue la terrible caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026 | Foto: AFP

Lindsey Vonn, legendaria esquiadora estadounidense, debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 este domingo 8 de febrero; sin embargo, su sueño olímpico duró apenas trece segundos, pues sufrió una terrible caída por la que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Cabe destacar que la atleta tomó la salida en tierras italianas pese a haberse roto el ligamento cruzado anterior y dañado el menisco hace menos de diez días en Crans Montana, Suiza; sin embargo, el resultado no fue el esperado.



La fuerte caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

La apodada “Speed Queen” se cayó en el inicio de su descenso en Cortina d’Ampezzo, permaneciendo tumbada en la nieve antes de ser atendida por el equipo médico, entre lágrimas y gritos de dolor, según las imágenes de televisión.

De partida con el dorsal 13 y con una férula para proteger su rodilla derecha, Lindsey Vonn apenas llevaba trece segundos de bajada cuando se enganchó con una de las puertas y, ya desequilibrada, se cayó al aterrizar de un salto en una curva de derechas.

Foto: AFP

La campeona olímpica de descenso en 2010 salió del retiro hace poco más de un año para volver a competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

El público se quedó en shock y solo se escuchaban los gritos de dolor y el llanto de la esquiadora de Minnesota, campeona del descenso hace 16 años y que a sus 41 años parece despedirse de su carrera deportiva.

Foto: AFP

“Era lo último que queríamos ver. Ella siempre se entrega al 110%, sé que ha puesto todo su corazón en esto”, declaró su hermana Karin Kildow a la cadena estadounidense Peacock.

Trasladan a Lindsey Vonn en helicóptero

Lindsey Vonn permaneció tumbada en el suelo antes de recibir la asistencia médica, y en una estación que quedó enmudecida, destacando los rostros de tristeza de los aficionados estadounidenses.

Foto: AFP

Tras más de 10 minutos en la nieve, Vonn fue trasladada en helicóptero a un hospital, mientras el público congregado en la meta la despedía con una gran ovación.

Foto: AFP

Incluso su compatriota, Breezy Johnson, que en esos momentos lideraba la carrera, se llevó las manos a la cara sentada en la silla reservada a la primera clasificada.

La prueba del descenso se reanudó tras más de un cuarto de hora de interrupción.

La estadounidense se encuentra estable, anuncian en Cortina

“Lindsey Vonn se ha lesionado, pero se encuentra estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”, comunicó en un escueto comunicado la Federación Estadounidense de Esquí este domingo.

Con 41 años y 113 días, la estrella estadounidense intentaba volver a ser campeona olímpica de descenso, 16 años después de su título en Vancouver, y tras regresar el invierno pasado, después de seis años retirada y una prótesis de titanio en su rodilla derecha.

Se acaba el sueño de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

Lindsey Vonn había terminado en el podio en todas las carreras de descenso de la Copa del Mundo anteriores esta temporada, incluidas dos victorias en St Moritz y Zauchensee, y logró dos podios más en el supergigante.

Pero el desafío se volvió aún más arriesgado tras una nueva y grave lesión sufrida en el descenso de Crans Montana, en Suiza, a una semana de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

A pesar de tener una rotura total del ligamento cruzado anterior, confirmó su participación en sus quintos Juegos y había realizado entrenamientos oficiales prometedores, en particular el del sábado, que terminó en tercera posición.

“Sólo porque parezca imposible no significa que no sea posible“, afirmó el pasado martes en una multitudinaria conferencia de prensa en Cortina d’Ampezzo.

Foto: AFP

Johan Eliasch, el presidente observador de la Federación Internacional de Esquí (FIS), dijo que la caída de Vonn fue “trágica”, pero que “eso es el esquí de competición”.

“Y solo puedo dar las gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte, porque esta carrera ha sido el tema de conversación de los Juegos y ha puesto nuestro deporte bajo el foco”, afirmó.

Eliasch añadió: “Espero que se recupere rápidamente y que vuelva a esquiar muy, muy pronto. Mucha gente va a decir que no debería haber competido hoy con ese tipo de lesión. Obviamente, es su decisión”.

Mientras, la reina del eslalon, Mikaela Shiffrin, ponía el emoticono de un corazón roto en su cuenta de la red social X.

El legado de Lindsey Vonn en Juegos Olímpicos de Invierno

Salvo otro giro inesperado de guión, Lindsey Vonn parece haber puesto punto final a su carrera, con una de las imágenes que quedarán grabadas para siempre en la historia de los Juegos Olímpicos.

Para la leyenda queda, eso sí, su impresionante palmarés: tres medallas olímpicas (una de oro), cuatro Globos de Oro como N.1 mundial, 84 victorias en Copa del Mundo.

