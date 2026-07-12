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Argentina derrota a Suiza en tiempos extra y se cita con Inglaterra en semifinales

| 22:14 | Jorge Marrón | Claro Sports

La albiceleste tuvo que llegar al alargue para poder definir la eliminatoria 3-1 en el Estadio Kansas City

Argentina | Reuters
Argentina elimina a Suiza y avanza a semifinales del Mundial 2026. | Reuters

Argentina dio un paso más hacia el bicampeonato, al derrotar 3-1 a Suiza en el último partido de cuartos de final para quedarse con el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Kansas City. El duelo tuvo que llegar a los tiempos extra para encontrar a un ganador, gracias a un par de anotaciones en el agregado de la albiceleste para derribar la defensa europea, que jugó 48 minutos con un hombre menos por la expulsión de Breel Embolo. Ahora, Argentina se medirá a Inglaterra en busca del pase a la gran final. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA

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