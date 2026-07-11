Los 10 mejores momentos del pase de Inglaterra y la eliminación de Haaland: ve cómo van las semifinales

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Inglaterra elimina a Noruega y Erling Haaland del Mundial 2026 | Foto: Reuters

Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por marcador de 1-3 frente a Noruega, el equipo revelación del Mundial 2026 en un partido marcado por decisiones arbitrales que influyeron en el marcador, así como por errores del cuadro noruego que derivaron en su eliminación.

Durante toda la justa mundialista, el cuadro escandinavo se robó las miradas por la presencia de Erling Haaland y las celebraciones al estilo vikingo; sin embargo, en esta ocasión se vio superado por la jerarquía de un excampeón del mundo, que buscará su segunda estrella.

Con este resultado, Inglaterra espera en semifinales al vencedor del juego entre Argentina y Suiza; del otro lado, España y Francia buscarán el otro pase a la final del Mundial.

Los momentos del Inglaterra vs Noruega

1. El gol que le daba esperanza a Noruega rumbo a semifinales

Al minuto 36, Andreas Schjelderup puso a soñar a Noruega con un golazo que pegó en el poste y se coló en las redes inglesas, dejando a Jordan Pickford como un espectador más.

Hasta ese momento, el control del partido pertenecía a Inglaterra, que había tenido las oportunidades más claras del partido; sin embargo, los dirigidos por Ståle Solbakken encontraron el primero del partido.

Tal como en todo el Mundial, los noruegos aprovecharon un latigazo producto de una desbandada vertical y, con poco menos de 10 minutos en la primera parte, parecía que encontraban el camino a semifinales.

2. La insólita falla de Sørloth que pudo ser el 2-0

Unos minutos más tarde, Alexander Sørloth tuvo un nuevo contragolpe mortal que pudo significar el 2-0. Luego de unos cuantos toques desde propia cancha, el delantero entró de cara rumbo al área inglesa y podía tocar a un Erling Haaland sin marca.

Sin embargo, en lugar de pasar el balón al goleador del Manchester City, decidió buscar la portería por su cuenta y la jugada terminó sin posibilidad de generar peligro.

Dicha jugada significaba una ventaja de dos goles para Noruega y un golpe anímico fuerte para Inglaterra, que podría haberse ido al medio tiempo con un pie fuera de las semifinales del Mundial.

3. Gol fallado, gol en contra… Inglaterra encontró el polémico empate

Al minuto 45+2, Jude Bellingham cumplió con la regla no escrita del futbol que dice: “Gol fallado, gol en contra“. La oportunidad perdida por Sørloth se convirtió en el empate de Inglaterra.

Unos minutos antes de ir al medio tiempo, el delantero de Real Madrid en una jugada vertical que no está libre de polémica, pues en redes sociales circularon imágenes en las que el balón golpea con la cámara del estadio.

Sin embargo, nadie se percató de este supuesto detalle y, a nada del medio tiempo, los dirigidos por Thomas Tuchel se metían en el partido.

4. Harry Kane tuvo la ventaja, pero estaba en fuera de lugar

Harry Kane había encontrado su séptimo gol del Mundial y parecía que Inglaterra se llevaría la ventaja contra Noruega al medio tiempo, pero el árbitro asistente marcó un fuera de lugar para dejar las acciones en un 1-1 parcial.

El delantero de Bayern Munchen ya había ido a la línea final para celebrar la ventaja parcial de su selección, aunque el árbitro ni siquiera tuvo que ir al VAR para anular la segunda anotación del encuentro.

El partido ya pintaba para ser uno de los más memorables del Mundial al término del primer tiempo, pues hubo goles, polémicas y tantos anulados al final de los primeros 45 minutos.

5. Noruega soñó con sus primeras semifinales, pero Haaland cometió falta

En el complemento del partido, Noruega encontró el 2-1 parcial en un tiro de esquina, aprovechando la ya conocida “fuerza aérea vikinga” que, una vez más, hizo daño a la zaga inglesa.

Los “vikingos” ya estaban celebrando el gol que los metería a las semifinales del Mundial, pero el VAR tendría otra que decir, pues marcó una falta previa en la jugada cometida por el mismísimo Erling Haaland.

El delantero de la Premier League empujó a un defensor de “Los Tres Leones” para que el potencial gol noruego no subiera al marcador. 1-1 por la falta de Haaland.

6. Tiempos extras en Miami con una Noruega muy mermada

El partido terminó en tiempo regular con un marcador parcial de 1-1, obligando a los tiempos extras en Miami; esta fue la primera serie de cuartos de final en irse al alargue.

Inglaterra y Noruega se midieron en un auténtico choque de trenes en el que los escandinavos estuvieron más cerca de conseguir el resultado histórico, aunque al final, el desgaste físico sería clave para el desenlace del juego.

7. El error de Nyland que Bellingham aprovechó

Tal como sucedió en el Bélgica vs España, un error del arquero marcó el resultado, pues el arquero Ørjan Nyland rechazó al centro un remate de larga distancia que Jude Bellingham solo tuvo que empujar.

Unos minutos antes, el portero noruego estuvo cerca de cometer un error en la salida y, aunque se salvó en aquella ocasión, terminó por cometer el error que eliminaría a Noruega del Mundial.

Inglaterra celebró el segundo gol de la tarde y los vikingos se quedaron con las ganas de hacer un último remo en la que parecía ser su Copa del Mundo.

8. Penal para Inglaterra… que el VAR echó para atrás

La fiesta parecía ser aún más lúgubre para los noruegos cuando Inglaterra encontró un penal; sin embargo, el VAR determinó que no hubo falta en el área noruega.

Finalmente, esta fue la última acción relevante del juego y los ingleses se dedicaron a resistir los modestos embates de la causa noruega, pues incluso Erling Haaland terminó con un desgaste importante tras una exigente justa mundialista.

9. Erling Haland sale del partido entre Noruega e Inglaterra

El desgaste noruego llegó a tal grado que, durante el primer tiempo extra, Erling Haaland fue visto sin poder más en el terreno de juego, rengueando y viendo al suelo.

Para el segundo tiempo extra, el vikingo mayor tuvo que salir de cambio, pues no podía más. Eso determinó a Noruega para el desenlace del encuentro, pues buscaron el empate sin su centro delantero titular.

10. “Wonderwall” vuelve a sonar en el Mundial

El remo vikingo no sonó en el estadio por primera vez en el Mundial, pues la derrota de Noruega sacudió con fuerza a la afición escandinava.

En su lugar, la cancha escuchó el rugido de “Wonderwall“, tema de Oasis que ha sido el himno de la afición inglesa durante toda la justa mundialista.

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