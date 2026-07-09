Semifinales del Mundial 2026: así quedan los cruces rumbo a la final

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Así se van definiendo las semifinales del Mundial 2026. Foto: Claro Sports

La ronda de cuartos de final arrancó este jueves 9 de julio con el encuentro entre los equipos de Francia y Marruecos.

A partir de ahora, quedarán definidas las cuatro selecciones que disputarán las semifinales del Mundial 2026 la próxima semana en busca del pase a la gran final el domingo 19 de julio, en Nueva York.

¿Qué equipos jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Martes 14 de julio

13:00 horas | Estadio de Dallas: Francia vs España/Bélgica

Miércoles 15 de julio

13:00 horas | Estadio de Atlanta: Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza

Foto: Claro Sports

¿Cómo han quedado los cuartos de final del Mundial 2026?

Marruecos cae 2-0 ante Francia

Francia derrotó 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, al 60′ y 66′, para eliminar por segunda ocasión consecutiva a los “Leones del Atlas” en una justa mundialista.

El Estadio Boston fue escenario de un partido muy disputado en el inicio. Marruecos resistió las primeras llegadas de los franceses, que tuvieron dificultades para encontrar espacios en la defensa rival.

¡ENTRE LOS 4 MEJORES! 🇫🇷🔥🤩



Francia mantiene su paso perfecto en el #Mundial al ganar su sexto partido consecutivo y ser el primer invitado a las semifinales de la Copa del Mundo pic.twitter.com/k37iUVVrG2 — Claro Sports (@ClaroSports) July 9, 2026

Los marroquíes cobraron confianza después de que Mbappé fallara un penal en la primera mitad. Sin embargo, en el complemento Francia resolvió el encuentro con dos anotaciones en menos de 10 minutos.

¡GOOOOOL DE FRANCIA! ¡GOLAZO DE MBAPPÉ! 🇫🇷⚽



¡Qué joya de gol! ¡Mbappé empata a Messi como goleador en este Mundial!



Este jueves, Francia vs Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/LXdiTp3IWS — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

Aunque el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi adelantó sus líneas en busca del empate, no encontró la fórmula para remontar. Francia enfrentará en la siguiente ronda al ganador del España vs Bélgica.

¡GOOOOOL DE FRANCIA! ¡APARECIÓ EL MOSQUITO! ¡DEMBÉLÉ!🔥⚽



¡Huele a Francia en Semis!



Este jueves, Francia vs Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/lhtY51XUMI — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Viernes 10 de julio

15:00 horas | Estadio Los Ángeles: España vs Bélgica

Sábado 11 de julio

17:00 horas | Estadio Miami: Noruega vs Inglaterra

21:00 horas | Estadio Kansas City: Argentina vs Suiza

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