Semifinales del Mundial 2026: así quedan los cruces rumbo a la final
La ronda de cuartos de final arrancó este jueves 9 de julio con el encuentro entre los equipos de Francia y Marruecos.
A partir de ahora, quedarán definidas las cuatro selecciones que disputarán las semifinales del Mundial 2026 la próxima semana en busca del pase a la gran final el domingo 19 de julio, en Nueva York.
¿Qué equipos jugarán las semifinales del Mundial 2026?
Martes 14 de julio
- 13:00 horas | Estadio de Dallas: Francia vs España/Bélgica
Miércoles 15 de julio
- 13:00 horas | Estadio de Atlanta: Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza
¿Cómo han quedado los cuartos de final del Mundial 2026?
Marruecos cae 2-0 ante Francia
Francia derrotó 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, al 60′ y 66′, para eliminar por segunda ocasión consecutiva a los “Leones del Atlas” en una justa mundialista.
El Estadio Boston fue escenario de un partido muy disputado en el inicio. Marruecos resistió las primeras llegadas de los franceses, que tuvieron dificultades para encontrar espacios en la defensa rival.
Los marroquíes cobraron confianza después de que Mbappé fallara un penal en la primera mitad. Sin embargo, en el complemento Francia resolvió el encuentro con dos anotaciones en menos de 10 minutos.
Aunque el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi adelantó sus líneas en busca del empate, no encontró la fórmula para remontar. Francia enfrentará en la siguiente ronda al ganador del España vs Bélgica.
Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026
Viernes 10 de julio
- 15:00 horas | Estadio Los Ángeles: España vs Bélgica
Sábado 11 de julio
- 17:00 horas | Estadio Miami: Noruega vs Inglaterra
- 21:00 horas | Estadio Kansas City: Argentina vs Suiza
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