Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras sufrir ante Albacete

Barcelona ganó con apuro. | Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

El Barcelona consiguió su boleto a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer 2-1 al Albacete en un duelo que terminó siendo más apretado de lo previsto. A diferencia del Real Madrid, eliminado previamente en este mismo escenario, el equipo azulgrana logró resistir la presión final del conjunto manchego, que recortó distancias en los últimos minutos y estuvo cerca de forzar la prórroga. Un despeje decisivo de Gerard Martín sobre la línea y la intervención del VAR sostuvieron la ventaja culé en un cierre agónico en el Carlos Belmonte. Lee aquí la crónica completa