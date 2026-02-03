Próximos partidos

Barcelona avanza a semifinales de la Copa del Rey tras sufrir ante Albacete

| 16:55 | Gael González Flores | Claro Sports
El conjunto del Albacete de la Segunda División hizo sufrir al Barcelona que tembló para sacar el boleto a semifinales.
Barcelona ganó con apuro. | Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

El Barcelona consiguió su boleto a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer 2-1 al Albacete en un duelo que terminó siendo más apretado de lo previsto. A diferencia del Real Madrid, eliminado previamente en este mismo escenario, el equipo azulgrana logró resistir la presión final del conjunto manchego, que recortó distancias en los últimos minutos y estuvo cerca de forzar la prórroga. Un despeje decisivo de Gerard Martín sobre la línea y la intervención del VAR sostuvieron la ventaja culé en un cierre agónico en el Carlos Belmonte. Lee aquí la crónica completa

