La maravillosa frase que se repite Donovan Carrillo antes de competir, el mexicano está en Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo siempre cuenta con el apoyo de su familia. Foto: Getty Images

El patinador Donovan Carrillo compartió la poderosa frase que repite antes de cada competencia y que, podría ser su mantra, en los próximos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, que arrancarán este viernes 6 de febrero. Esta rutina mental fue destacada recientemente en un mini documental de Airbnb en redes sociales.

“Todo me sale bien porque lo sé hacer. Aquí y ahora”, se dice el mexicano antes de saltar al hielo, mientras besa una medalla que le regaló su madre. Pero el mantra no termina ahí; el originario de Zapopan, consciente del esfuerzo realizado, busca sincronizarse y fluir reafirmando en cada evento:

“Me entrego a este momento, me convierto, voy fluyendo, todo está en sincronía y todo está en armonía”. Donovan Carrillo

Para el atleta, el arduo entrenamiento debe reflejarse en la unión perfecta entre cuerpo y mente: “Siento cómo mi cuerpo y mi mente son uno solo. Despego el salto… es un éxito, justo como lo entrené”.

Además, no olvida disfrutar el presente y el camino recorrido: “Los desafíos ya pasaron y disfruto al máximo de toda esta emoción”.

Donovan, listo para Milano Cortina 2026

Donovan es el primer patinador artístico mexicano en competir en una justa olímpica de invierno en tres décadas y es beneficiario de una beca de viaje de dicha plataforma. Proveniente de un país sin nieve ni infraestructura de hielo natural, su travesía global lo ha llevado a entrenar en diversas sedes para llegar a punto a Italia.

De manera casi poética, Carrillo resaltó: “Ser el primer mexicano en 30 años en competir en las Olimpiadas de Invierno es algo muy fácil de soñar, pero muy difícil de lograr”.

El atleta llegó a Italia este domingo 1 de febrero, una semana antes de la inauguración oficial de los juegos.

La trayectoria del joven de 26 años fue resumida en un video que muestra su evolución: desde un niño que descubrió el patinaje hasta el hombre maduro que entrena para la élite profesional.

En la pieza, Donovan expone lo complejo que es representar a México en deportes invernales, recordando que el sueño nació el día que conoció la nieve.

A pesar de aparecer solo en la pista de entrenamiento, subraya que nunca ha estado desamparado, pues su familia ha sido su mayor soporte: “Me enseñaron cómo conseguir lo mejor de lo que tuve”.

El dije que le dio su madre, es el amuleto que le recuerda su hogar y que siempre besa antes de pronunciar las palabras que lo pueden llevar a la gloria.

