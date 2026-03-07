Barcelona doma a los Leones del Athletic Club y se mantiene en la cima de LaLiga

GENERANDO AUDIO...

Lamine Yamal marcó un golazo. | Reuters.

El conjunto del Barcelona sufrió durante su visita al Nuevo San Mamés, no obstante, la entrada de Pedri en la parte complementaria fue la llave para el triunfo culé. El mediocampista cedió un balón a Lamine Yamal para que la figura juvenil azulgrana la mandara al fondo de las redes luego de un zurdazo colocado. Su gol número 14 en LaLiga significó que su equipo se mantuviera en la cima de la clasificación, con cuatro unidades de ventaja sobre el Real Madrid (67 por 63 puntos). Lee la crónica completa aquí.

