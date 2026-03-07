Penta, luchador mexicano de WWE, cumple el sueño de un niño que vendía dulces para comprar su figura

GENERANDO AUDIO...

Un niño se reúne con Penta, campeón intercontinental de WWE | Foto: Getty Images

Penta, luchador mexicano de World Wrestling Entertainment (WWE), protagonizó un tierno encuentro con un niño que vendía dulces para comprarse la figura de acción del enmascarado. Cabe destacar que el oriundo de Ecatepec, Estado de México, ganó el Título Intercontinental el pasado lunes 2 de marzo.

La cuenta de Instagram @andyfamilymx compartió videos del pequeño Andy en su travesía vendiendo dulces con la máscara del apodado “Zero Miedo” y, posteriormente, reveló el conmovedor gesto del gladiador.

Penta cumple el sueño de un niño que vendía dulces

A través de sus redes sociales, Penta compartió el momento en que conoció a Andy, quien traía su bote con los dulces que vendía para comprar su figura de acción oficial del luchador mexicano.

“Por fin, hoy conocí a Andy, el niño que vendía dulces para comprar la figura de Penta”. Penta

En tres historias, compartidas este viernes 6 de marzo, se puede apreciar al nuevo campeón intercontinental sorprendiendo al pequeño, quien no asimilaba que el enmascarado fuera el verdadero peleador de WWE.

Acto seguido, el luchador procedió a tomar el bote de dulces de Andy y a preguntarle cuánto costaba cada caramelo. “Ay estos no, porque pican”, bromeó el luchador con su joven fan, quien le respondió: “No, no pican“.

El niño perdió la pena conforme pasaron los minutos hasta que Penta le regaló sus dos figuras coleccionables, ante el entusiasmo del menor. Ambos se infundieron en un emotivo abrazo.

Una hora más tarde, @andyfamilymx compartió un video en el que Andy y el “Zero Miedo” hacen el baile característico del luchador al ritmo de “Smooth Operator” de Sade.

“Gracias a todos ustedes, por su apoyo, cariño y por todas las menciones, hoy Andy pudo conocer a su más grande ídolo.

Y no solo eso… ¡LE REGALÓ 2 FIGURAS! para que ya no tuviera que salir a vender dulces para poder comprárselas”. @andyfamilymx

“Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de cumplirle este sueño a Andy. Una vez más demostrando el gran ser humano que eres”, remataron los padres del pequeño.

Así vendía dulces Andy para comprar la figura de Penta

El pasado 26 de febrero, la cuenta de Instagram de Andy compartió el día 1 del niño vendiendo dulces para juntar el dinero suficiente para comprar la figura de acción de Penta.

“Llévele, llévele sus dulces por cinco pesos“, gritaba el joven aficionado de la WWE.

“Mis papás dicen que ya tengo muchos luchadores, pero yo quiero la figura de Penta, así que acompáñame a vender dulces para comprarla”, decía Andy en el video.

En las imágenes se aprecia que múltiples personas accedieron a comprarle dulces al niño que cargaba con su cubeta y su máscara del “Zero Miedo” mientras emprendía su negocio de dulces.

“Mis papás dicen que tengo que esforzarme y trabajar duro para cumplir mis sueños”, dijo en un segundo video.

Después de dos días vendiendo dulces, la pregunta del menor era si ya le alcanzaba para su figura, aunque también le preguntó a su mamá: “¿Crees que Penta vea mis videos?”.

Un día después, la duda de Andy se resolvió cuando el mismo campeón intercontinental en persona se reunió con él para regalarle sus dos figuras especiales de WWE.

Andy celebró el primer título de Penta en WWE

El lunes 2 de marzo, Penta venció a Dominik Mysterio para convertirse en el nuevo campeón intercontinental de WWE, en lo que es su primer título oficial dentro de la empresa de lucha libre.

Andy subió un video con su tierna reacción frente al histórico triunfo del mexiquense en la más reciente emisión de Monday Night RAW.

El niño gritó y celebró efusivamente la victoria titular de Penta. “¡Gané, gané!“, gritaba como si se tratara de un triunfo propio.