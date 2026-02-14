Brilla en lo más alto: México gana oro y dos platas en la Copa del Mundo de Natación Artística Medellín 2026

GENERANDO AUDIO...

México rumbo a los Olímpicos. Fotos: @COM_Mexico

México volvió a lo más alto del podio. La selección nacional de natación artística conquistó la medalla de oro en la prueba de equipo técnico durante la Primera Copa del Mundo de Natación Artística Medellín 2026, firmando un arranque prometedor en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con una puntuación de 263.2375 unidades, el conjunto tricolor se impuso en la competencia técnica, pese a recibir una penalización de dos puntos. Estados Unidos se quedó con la plata con 249.8833 puntos, mientras que Canadá obtuvo el bronce con 217.2667. Colombia finalizó en el cuarto puesto en una prueba en la que participaron seis países.

El resultado no solo representa una medalla dorada, sino una señal clara de que el equipo renovado —conformado en diciembre— comienza a reflejar en competencia oficial los ajustes realizados en los entrenamientos. Medellín fue el primer gran examen para esta nueva etapa, y México respondió con talento, sincronía y determinación.

La jornada también dejó brillo individual. Diego Villalobos obtuvo la medalla de plata en el solo técnico varonil tras sumar 207.1000 puntos, solo por detrás del británico Ranjuo Tomblin. El podio lo completó Viktor Druzin, de Kazajistán.

Minutos después, Villalobos volvió a la piscina y sumó otra presea argenta, ahora en el dueto técnico mixto junto a Nayeli Mondragón, juvenil que se integró al equipo en diciembre. La pareja consiguió 197.6209 puntos para asegurar el segundo lugar. El oro fue para Gran Bretaña y el bronce para Kazajistán.

México compitió en Medellín con 14 nadadores y sin expectativas marcadas, ya que el objetivo principal era evaluar el desempeño de las cinco nuevas integrantes y los movimientos en las posiciones técnicas. Hasta ahora, los resultados hablan por sí solos: el proceso empieza a dar frutos.

La actividad del conjunto mexicano cerrará este sábado con el dueto técnico, donde competirán las parejas conformadas por Joana Jiménez y Camila Argumedo, así como Fernanda Arellano e Itzamary González, con la misión de seguir sumando experiencia… y, por qué no, más medallas.

El ciclo olímpico apenas comienza, pero México ya dejó claro que quiere seguir dominando las piscinas internacionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento