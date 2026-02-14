Lucas Pinheiro Braathen: la estrella brasileña que nació en Noruega y brilla en la nieve

GENERANDO AUDIO...

Además de su talento en la nieve, es una figura mediática y de moda. Foto: AFP

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia para Brasil y Latinoamérica al conquistar la medalla de oro en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Pero su talento no se limita a la nieve, este joven de 25 años combina el deporte de alto rendimiento con la moda, la publicidad y un carisma que lo ha convertido en una figura global.

De las montañas noruegas a la bandera brasileña

Nacido en Oslo de padre noruego y madre brasileña, Lucas vivió su infancia entre Noruega y Brasil, lo que le permitió desarrollar un carácter único y bilingüe.

Sus primeros años en el esquí los hizo representando a Noruega, participando en los Juegos de Pekín 2022, aunque sin poder terminar sus pruebas.

En octubre de 2023, tras un conflicto por derechos de imagen y desacuerdos con la federación noruega, sorprendió al mundo al anunciar su retirada, pero, en 2024, decidió representar a Brasil, país de su madre.

Desde entonces, ha marcado hitos: en noviembre ganó el eslalon de Levi, primera victoria de un brasileño en una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Este sábado, Pinheiro Braathen confirmó su lugar en la historia olímpica con el oro en Bormio.

Carisma que trasciende la nieve

Además de atleta, Pinheiro Braathen es un referente de estilo y personalidad. Con casi medio millón de seguidores en Instagram, ha participado en semanas de la moda de París, Copenhague y Milán, incluso presentando su propia línea de productos para el cuidado de la piel.

Su estilo atrevido y sus uñas pintadas le han generado críticas en redes sociales, pero él las enfrenta con claridad:

“Solo porque hago deportes extremos, ¿tendría que vestirme de alguna manera en concreto? Eso no tiene ningún sentido” — declaró a L’Équipe.

Es embajador de Moncler, que vistió al equipo brasileño en estos Juegos Olímpicos, y su presencia mediática ha llegado a aparecer en edificios icónicos como la Ópera Garnier de París.

Su estilo y carisma lo han hecho compararlo con el italiano Alberto Tomba, estrella del esquí en los años 80 y 90.

Un atleta que mezcla talento y espectáculo

Lucas combina la técnica del esquí alpino, especializado en eslalon y eslalon gigante, con un espíritu creativo. También toca música como DJ a tiempo parcial y lleva su espectáculo a las pistas, agregando rock’n’roll y color tropical al esquí.

Su medalla de oro de este sábado en Milano Cortina 2026 no solo marca un hito histórico para Brasil y Latinoamérica, sino que consolida a Pinheiro Braathen como un ícono del deporte y la cultura global, capaz de unir rendimiento, estilo y espectáculo en una misma figura.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.