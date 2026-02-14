¡Oro histórico! Lucas Pinheiro gana la primera medalla para Brasil y Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Dominó la prueba de principio a fin y dejó atrás a los grandes favoritos. Foto: AFP

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil y Latinoamérica al ganar la medalla de oro en el eslalon gigante del esquí alpino en Milano Cortina 2026.

En la mítica pista del Stelvio de Bormio, el esquiador de 25 años, nacido en Oslo y representante de Brasil desde 2024, dominó la prueba de principio a fin y dejó atrás a los grandes favoritos.

Dominio absoluto en el Stelvio

Pinheiro Braathen abrió la competencia entre 81 esquiadores y marcó un tiempo espectacular desde su primer descenso. Se adueñó de la cima de la tabla y observó cómo uno a uno los contendientes quedaban por detrás.

El suizo Marco Odermatt cerró la primera manga a 95 centésimas, mientras que su compatriota Loïc Meillard quedó a 1 segundo y 57 centésimas.

En la segunda manga, el brasileño gestionó su ventaja con inteligencia y aseguró el oro. Odermatt terminó a 58 centésimas y se llevó la plata; Meillard, a 1 segundo y 17 centésimas, completó el podio con el bronce.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró el triunfo en su cuenta de X: “¡Es oroooooooooo! (…) Por primera vez, nuestro país sube al podio en una edición de los Olímpicos de Invierno”.

Brasil, que no debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno hasta Albertville 1992, tenía hasta ahora como mejor resultado en el evento el noveno lugar conseguido por Isabel Clark en snowboard cross de Turín 2006, precisamente en la anterior cita celebrada en Italia y en los Alpes, un país y una cordillera que se confirman como talismanes para el gigante sudamericano.

Para Latinoamérica, el mejor resultado histórico en unos Juegos de Invierno se remontaba a la segunda edición, St Moritz 1928, cuando dos equipos de bobsleigh argentinos fueron cuarto y quinto, respectivamente. En categoría individual, el noveno puesto de Clark era el mejor de un deportista latinoamericano, mientras que en el esquí alpino la actuación más destacada de la región había sido un undécimo puesto del chileno Thomas Grob en la combinada de Nagano 1998.

Pero todo ello fue superado de largo por Pinheiro Braathen, una de las personalidades más populares del circuito del esquí y que compagina su labor deportiva con trabajos como modelo publicitario.

De Noruega a Brasil: dos años que cambiaron la historia

Campeón del globo de eslalon en la temporada 2022-2023 de la Copa del Mundo con Noruega, Lucas Pinheiro Braathen cambió de bandera tras un conflicto relacionado principalmente con derechos de imagen y desde 2024 compite por el país de su madre.

En noviembre pasado ya había marcado un precedente al ganar el eslalon de Levi, en Finlandia, primera victoria de un brasileño en la Copa del Mundo de esquí alpino.

El oro también representa una revancha personal. En Pekín 2022, cuando aún defendía a Noruega, no logró terminar ni el eslalon gigante ni el eslalon.

Ahora, en Milano Cortina 2026, el brasileño no solo escribió la página más brillante del deporte invernal de su país, también llega lanzado al eslalon del lunes, donde partirá como el rival a vencer y con la posibilidad de agrandar aún más su hazaña.

