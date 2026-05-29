Budapest: conoce la ciudad que recibirá la final de la Champions 2026

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Budapest ya respira futbol, la capital de Hungría se prepara para recibir la gran final de la UEFA Champions League 2026 y uno de los principales protagonistas será el imponente Puskás Arena, el estadio que albergará el partido más esperado del futbol europeo.

Con capacidad para más de 62 mil aficionados, este recinto lleva el nombre de Ferenc Puskás, considerado el mejor futbolista húngaro de todos los tiempos, y se encuentra en el corazón de Budapest, una ciudad atravesada por el río Danubio y reconocida como una de las joyas arquitectónicas de Europa Central.

Historia y arquitectura en cada rincón

Más allá del futbol, Budapest ofrece una mezcla de historia, cultura y tradición, sus calles parecen un museo al aire libre. En la zona del Castillo de Buda, las calles empedradas y los antiguos edificios transportan a otra época, mientras que debajo de la colina se esconden laberintos y cuevas naturales que forman parte del pasado de la ciudad.

Muy cerca se encuentra el Bastión de los Pescadores, uno de los miradores más espectaculares de Budapest, desde donde se puede apreciar el majestuoso Parlamento húngaro, uno de los edificios más emblemáticos de Europa.

Otro de los puntos imperdibles es la Basílica de San Esteban, famosa por su monumental órgano y por ser uno de los templos más importantes del país. A esto se suman los famosos baños termales Széchenyi, considerados los más populares de la ciudad y una tradición que forma parte de la vida cotidiana de los habitantes.

El recuerdo de una etapa dolorosa

Pero Budapest también conserva la memoria de algunos de los episodios más dolorosos de la historia. A orillas del Danubio se encuentra el memorial “Zapatos en el Danubio”, una obra que recuerda a miles de víctimas del Holocausto, principalmente judíos húngaros, asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de formar parte de la Unión Europea, Hungría mantiene el florín como moneda oficial, algo que suele beneficiar a muchos turistas debido a que los costos pueden resultar más accesibles comparados con otros destinos europeos.

Gastronomía húngara y sabores para todos

La gastronomía también es uno de los grandes atractivos, uno de los platillos más tradicionales es el Goulash, un caldo de res acompañado de verduras y papas que destaca por su sabor y por ser ideal para los días fríos.

En el Mercado Central se pueden encontrar otras especialidades típicas como el lángos, una especie de pan frito similar a un buñuelo, además de enormes hot dogs y una gran variedad de cervezas artesanales.

Incluso, para quienes extrañan la comida mexicana, Budapest cuenta con varias taquerías donde es posible encontrar nopales, salsas, mezcal y refrescos tradicionales.

¿Cómo moverse por Budapest?

La ciudad también presume uno de los sistemas de transporte público más eficientes de Europa. El metro de Budapest es el segundo más antiguo del continente y cuenta con cuatro líneas. La línea M1 incluso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A esto se suman los tranvías, que recorren prácticamente toda la ciudad con alrededor de 40 líneas distintas. Eso sí, los visitantes deben validar sus boletos antes de abordar para evitar multas.

Una ciudad que brilla junto al Danubio

Cuando cae la noche, Budapest ofrece otra cara completamente distinta. Los recorridos en barco sobre el Danubio permiten admirar los edificios iluminados, los puentes históricos y la arquitectura que convierte a la ciudad en uno de los destinos más atractivos de Europa.

Así, Budapest se alista para recibir a miles de aficionados que viajarán para vivir la última batalla de la Champions League 2026, en una ciudad donde el futbol se mezcla con historia, cultura y tradición.

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