Cadillac presentará su primer monoplaza durante el Super Bowl 2026… ¡presentación estelar para Checo Pérez!

Cadillac presentará su equipo el día del Super Bowl | Fotos: AFP

Cadillac, escudería debutante de la Fórmula 1, finalmente tiene fecha para presentar el monoplaza que correrán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 del “Gran Circo”. Para conocer el diseño, el equipo estadounidense escogió el domingo 8 de febrero, es decir, la fecha del Super Bowl 2026.

Hasta el momento, se conocen algunos detalles de la identidad visual de la nueva escudería, como el casco que será negro para el piloto mexicano, información que adelantó en octubre de 2025.

La 11ª escudería en la Fórmula 1, dio un paso más en la presentación de su proyecto al revelar oficialmente el nomex, que es el traje de competición que utilizarán sus pilotos titulares, tanto Sergio “Checo” Pérez como Valtteri Bottas, el anuncio se dio a través de las redes sociales de la marca este el pasado 28 de enero.

El diseño del nomex combina un negro elegante con detalles en blanco y la presencia destacada del logotipo de Cadillac, se trata de una vestimenta que combina estilo y funcionalidad.

¡Cadillac presentará su monoplaza para la temporada 2026 de F1!

El “Cadillac Formula 1 Team” revelará por primera vez la imagen de su monoplaza durante un anuncio televisivo en el Super Bowl 2026.

¿Cuándo será el Super Bowl 2026? ¿Cuándo? Domingo 8 de febrero de 2026

Domingo 8 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 17:30 horas (tiempo del Centro de México)

17:30 horas (tiempo del Centro de México) ¿En dónde? Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Hasta el momento, Cadillac no ha ofrecido una hora específica en la que publicará el anuncio para dar a conocer su equipo para la próxima temporada del Gran Circo.

Este es uno de los movimientos fundamentales que marcan la entrada del equipo estadounidense como la undécima estructura en la parrilla de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada.

¿Por qué lo presentarán en el Super Bowl LX?

Dan Towriss, CEO del reciente equipo de la Fórmula 1, destacó la relevancia del Super Bowl para hacer un anuncio de esta magnitud.

“El Super Bowl es uno de los pocos momentos de la cultura estadounidense en los que se unen el deporte, el entretenimiento y la narración de historias, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac de Fórmula 1 en un escenario que refleja lo que somos”. Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team

Este es uno de los pasos que le faltaban al equipo en su camino rumbo a su temporada debut en Fórmula 1, pues ya tienen alineación con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares en 2026 y Colton Huerta en el rol de pruebas.

Actualmente, Cadillac trabaja bajo la dirección de Graeme Lowdon y ha realizado sus primeras pruebas en pista utilizando motores de Ferrari, los cuales serán parte de su equipo durante sus primeras tres temporadas.

Antes de la presentación en el Super Bowl, Cadillac participará en el Circuit de Barcelona-Cataluña entre el 26 y el 30 de enero, instancia en la que los equipos rodarán por primera vez sus prototipos.

Posteriormente, habrá dos sesiones adicionales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Estas jornadas servirán como preparación inmediata para el debut del equipo en el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo, según Claro Sports.

¿Qué esperar del primer diseño de Cadillac con el que correrá Checo Pérez?

A través de la imagen que compartió Cadillac en redes sociales para dar a conocer su anuncio del Super Bowl, se puede ver un balón de americano de color negro con detalles plateados.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el diseño exacto del nuevo monoplaza; sin embargo, Checo Pérez adelantó en la víspera del GP de México 2025 que el color principal del casco será negro.

De esta manera, es posible deducir que el equipo completo de la escudería será negro, aunque el resultado definitivo se conocerá hasta el próximo 8 de febrero, un mes antes de que comience la temporada 2026 de la Fórmula 1.

