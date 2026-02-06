Arranca Milano Cortina 2026: los mejores momentos que marcaron la inauguración

GENERANDO AUDIO...

Milano Cortina 2026 arrancó oficialmente este viernes 6 de febrero con una ceremonia de inauguración cargada de simbolismo, espectáculo y tradición olímpica, desde cuatro sedes.

Principalmente desde el Estadio San Siro, en Milán, así como de de Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno, en Italia, los Juegos Olímpicos de Invierno dieron la bienvenida al mundo con el desfile de las delegaciones, presentaciones artísticas y el esperado encendido de los dos pebeteros.

Los mejores momentos de la inauguración de Milano Cortina 2026

El homenaje a la belleza y armonía italiana

El arranque de la ceremonia estuvo enfocado a la belleza y armonía italiana, con un performance que convirtió al Estadio San Siro en una especie de “museo viviente”.

La ópera no podía faltar

La armonía italiana se expresó a través de tres maestros de la ópera como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioachino Rossini, quienes representan tres enfoques distintos de comprensión musical.

Mariah Carey y su interpretación en el arranque de Milano Cortina 2026

Uno de los momentos que marcó el arranque de la ceremonia fue la presentación de Mariah Carey quien lució un diseño de Fausto Puglisi e interpretó los temas “Nel Blu Dipinto Di Blu”, canción de Domenico Modugno, y “Nothing Is Impossible”.

Valentino Rossi, un ícono italiano en Milano Cortina 2026

Valentino Rossi, legendario motociclista italiano y leyenda de MotoGP, tuvo una participación especial durante la ceremonia al aparecer en un video y “conducir” el histórico tranvía de Milán que llevó al presidente de Italia, Sergio Mattarella, hasta San Siro.

Laura pausini y su interpretación del himno nacional italiano

Laura Pausini fue la encargada de interpretar “Il Canto degli Italiani“, el himno nacional italiano, durante la inauguración. Lució un elegante vestido negro y estuvo acompañada de un coro, con el que se llevó los aplausos desde el Estadio San Siro de Milán, Italia.

El ascenso de los anillos olímpicos

Previo a la presentación de las delegaciones que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, los ánimos se elevaron con el “encendido” de los aros olímpicos para representar la armonía y la unión de personas, lugares y generaciones en todo el mundo.

¡Latinoamérica presente!

El paso de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Uruguay y Venezuela, llevaron este toque y estilo latinoamericano a la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026.

¡La delegación mexicana, con Donovan Carrillo y Sarah Schleper al frente!

La delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno desfiló con el patinador Donovan Carrillo y la esquiadora Sarah Schleper a la cabeza de una representación conformada por cinco atletas mexicanos. Esta es la primera vez que México lleva a cinco representantes a una justa olímpica invernal desde 1994.

Italia, 20 años después, otra vez anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno

En medio de una algarabía, la última delegación en desfilar, Italia, una vez más con el himno nacional de fondo, celebró que es anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El breve recuento de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

Sabrina Impacciatore, actriz italiana conocida por su participación en la serie “The White Lotus”, entre otras, realizó una presentación con la que se recordó más de un siglo de historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

¡Andrea Bocelli y la llegada de la llama olímpica!

Uno de los momentos clímax de la velada fue musicalizado por Andrea Bocelli, en San Siro, justo en el inicio de los últimos relevos de la llama olímpica, previo al encendido de los pebeteros.

Charlize Theron y su mensaje de paz

La ganadora del Oscar, Charlize Theron, se dio cita durante la inauguración de Milano Cortina 2026 y como embajadora de la Paz de la ONU, compartió unas palabras inspiradas en Nelson Mandela:

“La paz no es solo la ausencia de conflicto. Es la creación de un entorno donde todos puedan prosperar, sin importar raza, color, credo, religión, género, clase, casta o cualquier otra diferencia social”.

Charlize Theron

¡El encendido de los pebeteros de Milano Cortina 2026!

El momento cumbre de la noche. Tras los últimos relevos, el encendido de los pebeteros, uno en el Arco della Pace de Milán y el otro en la Piazza Angelo Dibona de Cortina, que simbolizan un fuego compartido para celebrar el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno y que arderán hasta el próximo 22 de febrero.

