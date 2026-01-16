Checo Pérez maneja por primera vez el monoplaza de Cadillac F1 en Silverstone

GENERANDO AUDIO...

Cadillac continúa con los preparativos para la temporada. Foto: Cadillac F1Team

La escudería Cadillac sorprendió este viernes al correr por primera vez el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, fue el encargado de rodar durante las pruebas realizadas en la pista de Silverstone.

A través de un video compartido en Instagram, el equipo difundió imágenes en las que se aprecia el sonido del motor del monoplaza. “La primera vuelta de algo más grande”, se lee en la descripción de la publicación.

Valtteri Bottas, compañero de equipo del tapatío y quien también estuvo presente durante las pruebas, escribió un comentario en el clip: “Hoy hicimos historia”.

Cadillac corre por primera vez su monoplaza, ¿qué se sabe?

Se trató de un “shakedown” en Silverstone, una sesión que permite a las escuderías rodar un único monoplaza hasta 200 kilómetros de recorrido.

El objetivo es que el equipo de ingenieros evalúe el desempeño general del auto, como explicó Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac, en una historia compartida en Instagram.

De acuerdo con reportes de medios especializados, la jornada no estuvo exenta de complicaciones. Las condiciones climáticas y algunos detalles técnicos retrasaron el inicio de las pruebas durante la mañana; sin embargo, el equipo logró poner en marcha el monoplaza y completar las primeras vueltas programadas.

Recientemente, Cadillac definió cómo lucirá el auto durante los entrenamientos privados en Barcelona, programados del 26 al 30 de enero.

Para esas fechas contará con una decoración especial y provisional, diseñada exclusivamente para estas pruebas, mientras que el livery definitivo se dará a conocer el próximo 8 de febrero durante el Super Bowl LX.

