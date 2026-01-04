Carlos Fierro sufre terrible lesión en partido amistoso contra Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Carlos Fierro sufrió una terrible lesión. Foto: Getty

El futbolista Carlos Fierro sufrió una terrible lesión durante el partido de su equipo los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, ante los rayados de Monterrey (y que ganaron los del norte 3-0) en el juego correspondiente a la Copa Pacífica, el sábado por la tarde-noche.

En las imágenes que se volvieron virales se puede ver al mexicano que trató de barrerse para tapar el despeje del defensor rayado, pero no acción no fue buena y terminó por perjudicarse.

Video de la lesión de Carlos Fierro

Carlos Fierro sufrió su lesión luego de que su rodilla derecha se quedó atorada con el campo de juego, mientras su pierna izquierda se quedó estirada para tratar de seguir el vuelo y tapar el despeje.

Pero al quedar atorada la rodilla derecha, eso provocó que la pierna izquierda aterrizara de manera forzada con el césped y de esta manera se generó un grave desenlace de su cuerpo y sus piernas quedaran abiertas.

Pero esa misma acción finalizó con la rodilla izquierda inclinada hacia el lado exterior de su cuerpo, retorciendo el cuerpo del jugador y dejándolo indefenso.

Anuncio oficial de Leones Negros

Pese a que Carlos Fierro sufrió una terrible lesión el sábado, casi 24 horas después, Leones Negros no han publicado ninguna información sobre su futbolista, por lo que se desconoce el tipo de gravedad que pudiera presentar, así como el tiempo de ausencia que estaría alejado de las canchas.

Carlos Salcedo envía mensaje a Carlos Fierro

El defensor y ex seleccionado nacional, Carlos Salcedo le envió un mensaje de apoyo a Carlos Fierro luego de su grave percance en la cancha, pues él pasó por algo muy parecido:

Salcedo le mandó su solidaridad, sobre todo en el tiempo de recuperación que se le viene a quien fuera parte de la última selección Sub-17 que quedó campeona en su categoría, en el año de 2011, cuando derrotó a Uruguay en la cancha del estadio Azteca.

