El gobierno de Gabón suspende a la selección y excluye a Aubameyang tras fracaso en la Copa África

Gobierno de Gabón excluye a Aubameyang. Foto: AFP

El gobierno de Gabón tomó medidas drásticas contra su selección nacional de futbol luego de la eliminación en la Copa África de Naciones. A través de un comunicado oficial, la ministra de Deportes, Simplice-Désiré Mamboula, anunció la suspensión del combinado masculino, la destitución del cuerpo técnico y la exclusión de Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga.

La decisión se produjo tras la derrota por 3-2 ante Costa de Marfil, partido disputado el 31 de diciembre en Marrakech, en el que Gabón dejó escapar una ventaja de dos goles. La ministra calificó la actuación del equipo como “vergonzosa” y confirmó que la sanción se mantendrá hasta nuevo aviso.

Según el comunicado, las autoridades deportivas determinaron apartar a Aubameyang, actual delantero del Olympique de Marsella, y a Ecuele Manga como parte de una serie de sanciones derivadas del bajo rendimiento del equipo en el torneo continental.

Gabón terminó último de su grupo, tras perder también frente a Camerún y Mozambique, quedando eliminado incluso antes de disputar su último encuentro.

Pese a que Aubameyang no jugó el partido final, debido a una lesión en el muslo que lo obligó a regresar a Francia para recibir tratamiento médico, el gobierno decidió incluirlo en la lista de jugadores excluidos. El atacante cuenta con una amplia trayectoria en clubes europeos como Arsenal, Chelsea y FC Barcelona.

Además, la ministra Mamboula confirmó el cese inmediato del entrenador Thierry Mouyouma y de todo su cuerpo técnico.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Deportes iniciará un proceso de revisión y reestructuración del proyecto futbolístico nacional, aunque no se han establecido plazos para el levantamiento de la suspensión.

“Dada la vergonzosa actuación de las Panteras en la Copa África, el gobierno ha decidido disolver el cuerpo técnico, suspender a la selección nacional y excluir a los jugadores señalados”, señaló la funcionaria en el comunicado reproducido por diversos medios locales e internacionales.

La suspensión implica la paralización de toda actividad oficial de la selección mayor masculina y marca un hecho sin precedentes recientes en el futbol del país.

Medios locales destacaron que la medida busca forzar una reflexión profunda sobre la gestión deportiva, luego de una campaña sin puntos y marcada por errores defensivos y falta de contundencia.

Las autoridades reiteraron que cualquier decisión futura sobre el rumbo del futbol gabonés se comunicará conforme avance la revisión interna encabezada por el Ministerio de Deportes.

