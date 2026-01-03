¡Ficha con el bicampeón! Sebastián Córdova es nuevo jugador del Toluca

GENERANDO AUDIO...

Sebastián Córdova deja a Tigres y ficha con Toluca. Foto: Getty

El mercado de fichajes de la Liga MX continúa moviéndose, por lo que el equipo bicampeón no quiere quedarse atrás en busca de refuerzos. Por ello, este viernes 2 de enero, los Diablos del Toluca anunciaron la llegada de Sebastián Córdova como nuevo jugador de cara al torneo Clausura 2026.

A través de sus redes sociales, los Diablos del Toluca, actual equipo bicampeón de la Liga MX, hizo oficial el fichaje de Sebastián Córdova, quien deja a los Tigres luego de cuatro años y de un título de liga en el que fue fundamental para su obtención.

Tras 159 partidos, Córdova deja Tigres

Durante los últimos meses, Sebastián Córdova vio poca actividad con el equipo de la UANL al jugar únicamente 145 minutos en el Apertura 2025, distribuidos en seis partidos. Por ende, la directiva decidió no renovar su contrato, llegando como agente libre a Toluca.

Asimismo, a lo largo de su paso por Tigres, el mediocampista mexicano vio un total de 159 partidos, en los que consiguió 24 anotaciones y 19 asistencias.

Córdova usará el #7 y podrá debutar ante Rayados

Como se ve en las fotos que los Diablos del Toluca compartieron en sus redes sociales, Sebastián Córdova portará el dorsal 7 en su llegada al conjunto mexiquense. De esta manera, el mediocampista podrá ver minutos el próximo sábado 10 de enero, cuando Toluca visite la cancha del Estadio BBVA para enfrentar a los Rayados en el inicio del Clausura 2026.

